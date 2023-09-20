創新板、戰略新板鬆綁 今年衝刺20家掛牌

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助攻新創發展，金管會再鬆綁。證期局副局長黃厚銘19日宣布，「台灣創新板」與「戰略新板」已各有6家及28家掛牌，為加速發展，再增五大開放，包括創新板掛牌拿掉資本額1億的限制、合格投資人門檻放寬，並將開放信用交易，戰略新板則將併入興櫃一般板，明年上路。

金管會指出，今年創新板、戰略新板目標各十家送件掛牌，現創新板已有四家、戰略新板有11家送件，通常下半年送件家數會較多，今年20家可望達標。

創新板鬆綁項目有五項，一是掛牌條件刪除資本額達1億元以上的門檻，聚焦以市值為核心的新創經濟實質。黃厚銘解釋，掛牌就看市值三條件，即市值達10億元以上、營收符合一定標準；營收不達標準但市值有20億元的生技醫療公司；市值達40億元以上，營運資金達一定標準。

二是放寬合格投資人資格，法人交易經驗由二年減為一年；自然人財力證明由500萬元降為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元。預估參與投資人開戶數可增加，流動性亦會提升，去年8月11日將自然人財力證明由1,000萬元降至500萬元後，合格投資人從去年7月底的9萬7,251戶增至23萬1,635戶，這次門檻再降低，投資人亦會再增加。

三是調整創新板承銷方式，承銷價格計算連結興櫃基準價由9成調降為7成；並適度提高對外公開銷售比例，由至少3％提高為5％；首五日無漲跌幅。

四是轉列一般上市板時，要求公司對外公開銷售比例應至少3％額度，並採80％競拍及20％申購對外公開銷售。

五是證交所建議開放將「創新板股票」納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍的交易面措施，金管會及周邊單位將配合修正相關法令規章，預計自明年起實施。