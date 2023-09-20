地緣政治衝擊無人機需求

無人機關鍵零組件

文／TrendForce集邦科技

美中競逐加劇，牽引澳洲等基於國家安全問題而停止使用中國無人機產品，讓支撐亞太區無人機市場的中國受到嚴重影響。TrendForce預估，2023年全球無人機市場規模為334億美元，成長率收斂至9.2％。隨著無人機功能用途、應用領域更明確，以及無人機ABS製造材料逐步透明化，雙重驅動力在滿足市場潛在需求的同時，成本與售價也將趨向合理化，無人機廠商的利潤核心也將移轉到無人機裝載設備，例如鏡頭、灑水器等，故年均複合成長率（CAGR）為9.4％。

無人機垂直產業現況

與市場分析

無人機商業化進程加速，催生無人機自動機場與DaaS技術融合應用，促使大疆創新、复亞智能、中科雲圖、AeroVironment、Skydio等無人機供應商自行開發無人機地面控制系統、無人機雲端控制系統、機載AI控制系統，以及多系列自動飛行系統，其中全自動飛行系統可實現AI自動化即時圖像辨識、視覺導航處理、數據捕捉與分析，AI自動化飛行和自動化現場部署、自動起降、自動換電等功能。

再者，受益於AI與電腦視覺成熟的技術，使無人機產品發展出更多應用與變化，使得媒體、娛樂領域的相關企業，也透過使用無人機取代傳統飛行載具進行航空攝影、電影攝影與捕捉場景特效等，實現降本增效。公路、鐵路營運商在設計階段，亦將無人機與3D建模軟體相結合以輔助結構工程設計；物流領域的智慧交付模式迅速推動，故2022年全球無人機市場規模（含平台系統、自動化應用程式與自動機場）為306億美元，相較2021年成長15％。

無人機可應用領域雖廣泛，但其技術與重要零組件亦正受到地緣政治的影響，當前全球無人機市場受美中競逐的影響，以及國家安全問題等疑慮，使諸多國家相繼停止使用中國無人機的產品。為此，中國繼限制用於晶片製造的金屬鎵、鍺出口後，也宣布在2023年9月將針對部分無人機和相關設備實施出口管制。此決策不僅對中國無人機產業造成很大衝擊，更影響其垂直領域的布局，包含電池、無人機引擎、電機驅動控制器、地面站與反無人機系統等設備供應商。

在無人機銷售量受影響的情況下，無人機廠商僅能減少產量以控制營運成本，循環性的措施最終對MOSFET、HMI、機板、感測器、微控制器、通訊（以Wi-Fi、藍牙）與充電IC等半導體元件需求大幅減少。從整體而言影響甚大，特別是大疆創新，因該公司的產品（含零組件）在全球無人機市場約占70％，且在美國已售出的無人機中，有過半的無人機是由大疆創新製造或供應零組件。

GCS、LEO加快無人機

實踐商業化的驅動力

為了讓無人機可廣泛用於偏遠鄉村、山區、海域等網路通訊較城市薄弱的地區，AeroVironment、大疆創新、星邏智能、复亞智能與中科雲圖等無人機大廠的產品布局除了核心機體結構之外，亦朝向地面控制站（GCS）、低軌道衛星通訊（LEO）。

地面控制站主要是讓無人機可自主飛行與降落歸巢、自動巡航、自動更換電池、數據採集與傳輸等功能，解決續航、遠距飛行問題。低軌道衛星通訊則是支配無人機設備的蜂窩架構，增強頻寬、蜂窩網路等真正的地面無線網路之連接，並可在無法到達的地區提供網路覆蓋。

目前大疆創新、星邏智能、复亞智能與中科雲圖都已自行開發專屬地面站設備（含無人機基地台），讓無人機可自主飛行與降落歸巢、自動巡航、自動更換電池、數據採集與傳輸等功能，解決續航、遠距飛行問題。尤其隨著低軌衛星通訊成熟，無人機或將成為衛星通訊直接對裝置（D2D）的最佳載體，進而開拓更多元的應用服務，其控制鏈路的可分為「無人機與操作人員之間的點對點連接」、「無人機終端和地面控制站之間的蜂窩網路連接鏈路」兩個部分。

因此低軌衛星通訊技術成功納入用戶設備的蜂窩架構，不僅能增強頻寬、蜂窩網路等地面無線網路的連接，並且可以在無法到達的地區提供網路覆蓋。根據瞭解，AeroVironment、大疆創新正與解決方案廠商合作，透過網羅AI在各領域的應用技術，強化其產品的獨特性、創建視距（LoS）通訊鏈路，以及優化移動性、自適應高度與無人機基地台技術，主要在為熱點位置提供補充容量與動力。