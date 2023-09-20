企業數位轉型：探索從數據驅動至AI策略

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文／范慧宜■商研院人工智慧服務綜合研究所所長

當今企業界正處於一場劇烈的變局之中。近年來，數位化、全球化以及消費者行為的快速變化，已經使得許多傳統的商業模式和策略變得過時。而在這新的競爭舞台上，數位轉型不再只是一種選擇，而是生存的必要條件。不僅如此，數位轉型也意味著企業需要重新定義自己與顧客、供應鏈夥伴甚至是競爭對手的關係。從數據驅動到人工智慧（AI）的應用，每一步的策略選擇，不只是關於技術的採納，更是關乎如何在這動盪不安的時代中，找到持續的競爭優勢和價值創造的新途徑。

亞馬遜（Amazon）利用數據驅動策略優化其推薦系統，使消費者經常看到他們可能感興趣的產品，從而增加購物車中的商品數量。另一方面，Uber透過即時數據分析確定需求熱點，動態調整車輛分布和價格。

再來看星巴客（Starbucks），它不僅透過App提供數位支付，還利用顧客購買數據分析，持續推出新的飲品或促銷活動，滿足消費者需求。

■數據驅動：決策的新典範

在現代企業中，數據已經從一個被動的紀錄轉化為具有戰略價值的資產。它不僅能反映過去的績效，更重要的是，它能夠指導未來的決策。

網飛（Netflix）是數據驅動決策的佼佼者。除了用於推薦算法，該公司還使用觀看數據來評估其原創內容的投資。例如，分析觀眾在哪一集停止觀看某個系列，來決定是否繼續這一系列的生產。這種基於數據的方法不僅節省了成本，還使得原創內容更具吸引力。

Spotify也充分利用數據驅動的策略。它使用使用者的播放列表、搜索習慣和其他互動行為來定制個人化的播放列表，如「每日發現（Daily Mix）」和「發現周報（Discover Weekly）」。這不僅提高了用戶的參與度，還使廣告投放更加精準，為公司帶來更多的收益。

再來看零售巨頭Walmart，它利用大數據分析來優化供應鏈、存貨管理和價格策略。通過分析銷售數據、天氣預報和社交媒體趨勢，Walmart能夠預測特定商品的需求，從而確保其在正確的時間和地點提供正確的存貨。

這些例子顯示，不論是媒體、音樂還是零售行業，數據驅動的決策已經成為提高效率、優化用戶體驗和最大化利潤的關鍵。

■人工智慧在轉型中的角色

AI在近年成為企業轉型的重要推手，且影響已遠超過基本的自動化和效率提升。從客戶互動、供應鏈管理到創新產品的設計，AI的應用正在深刻改變各產業的遊戲規則。

AlphaGo的崛起，不僅打破了人類對於遊戲的認知，更顯示了深度學習技術在解決複雜問題上的巨大潛力。此項技術已不限於遊戲，很多企業利用類似的技術進行市場預測、風險評估和產品優化。

Airbnb使用AI來優化房源的價格，分析數據來給房東建議合適的出租價格，這不僅增加了住宿的吸引力，還平衡了供需，從而提高了整體的住宿率。此外，他們也使用機器學習來偵測和預防詐騙行為，為客戶和房東提供更安全的平台環境。

ZARA（國際知名的服飾品牌）透過AI分析消費者在社交媒體上的風格偏好、店內流量以及銷售數據，迅速反映在其產品設計和供應鏈管理中，使其能夠迅速響應市場變化，保持競爭力。

這些例子清晰地展示了AI不僅僅是一個技術工具，它正在改變企業如何與客戶互動、如何作出決策以及如何創新。未來，沒有將AI納入其策略的企業將面臨巨大的競爭壓力。

諾基亞（Nokia）雖然曾是手機市場的霸主，但其在數位策略上的猶豫，使它錯過了智能手機的崛起。反觀Adobe，面對盜版軟體問題，選擇透過轉型成雲端訂閱模式，不僅提高了軟體的更新速度，還為其帶來穩定的收入流。

■轉型心法：結合技術與人文

微軟（Microsoft）的成功轉型並不僅僅依賴於技術。微軟在執行長納德拉（Satya Nadella）的領導之下，強調了學習、合作和創新的文化價值，鼓勵員工接受挑戰，這種文化轉變為其在雲計算和AI領域的領先地位奠定了基礎。

在這波數位轉型的巨變中，企業不能僅僅滿足於單一技術的採納或更新業務流程。真正的數位轉型涉及一系列的策略重塑、組織文化的革新和技術的深度整合。數據驅動的決策和AI技術是現代企業的關鍵競爭力，而這不僅僅是為了追求效率或自動化，更是為了創造更具有價值和差異化的客戶體驗。

成功的企業像微軟、亞馬遜和Adobe已經證明，轉型不僅需要技術上的前瞻，還需要企業文化和策略上的支持。這包括培養一種持續學習和創新的文化，鼓勵跨部門合作，並持續聆聽客戶的聲音。

未來的市場將更加激烈，顧客的需求和期望將持續演變。只有那些能夠有效利用技術，並以人為本的策略，持續學習和創新的企業，才能在這場無所不在的數位轉型浪潮中站穩腳跟，並開創新的市場領域。