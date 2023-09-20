油價續漲 年底攻上100美元

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紐約原油期貨走勢

市場預期沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產措施至年底，和美國頁岩油產量下滑等讓人擔心供應短缺，刺激國際原油報價基準的倫敦布蘭特19日盤中再創10個月新高，紐約西德州更創14個月新高。業界大老並預估，油價上看100美元。

原油期貨盤中每桶大漲約2％，連續四個交易日走高，西德州報93.62美元創去年7月底來新高，布蘭特報95.96美元創去年11月初來新高。

兩者周線已連三紅而9月也快結束，按盤中報價計算，本季以來西德州和布蘭特各累漲30％和26％，只要漲勢持續至月底，即可望創去年首季俄國入侵烏克蘭以來最大季度漲幅。

美國石油巨擘雪佛龍執行長魏爾斯（Michael Wirth）預期在沙俄兩國延長減產措施下，油價可能上看100美元。花旗預估油價在年底前就會升破100美元。澳盛認為沙俄減產令全球庫存量下降，可能令油價在明年進一步飆漲。

沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在18日為產油國聯盟OPEC＋減少石油供應刺激油價走高的狀況做辯解，指國際能源市場必須有巧妙的調整來限制油價波動。沙俄年底前每天合計減少供應130萬桶原油。

他同時警告中國能源需求、歐洲經濟成長、和央行為對抗通膨而採取緊縮行動等不明朗因素都影響到油市走向。

與此同時，美國能源資訊局（EIA）在月報中預期，其主要頁岩油產區在10月的產油量，將連續三個月下降並創5月以來最低水準。即使外界擔心能源需求疲弱，但供應減少的憂慮仍刺激油價走高。

儘管近期油價多頭氣勢未變，但BOK Financial交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）認為在油價已漲高的情況下，市場可能出現一些獲利回吐賣壓。