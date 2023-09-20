對沖基金 逆向放空能源股

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投資銀行高盛18日公布最新報告指出，儘管油價上周的周線因市場擔心供應短缺而連三紅，並創10個月新高，但對沖基金業在上周卻拋售美國能源股，為過去三周來首次發生的現象。

標準普爾500能源類股指數15日下跌1.3％收701.84點，上周的周線僅微漲0.1％，漲幅明顯低於前周的1.4％。

根據高盛旗下為包括對沖基金等法人，提供各類服務窗口的主要經紀業務部門的資料，對沖基金主要透過放空來賣出能源股，而放空的賣壓主要來自北美和歐洲等地區，這代表歐美的對沖基金業者正揣測能源股的股價將會下跌。

由於高盛是透過其主要經紀業務部門，向法人提供借券和交易等服務的最大供應商之一，因此其能夠追蹤對沖基金業的投資動向。

儘管對沖基金業出現開始賣出能源股的跡象，但高盛表示就整體而言，在對沖基金業的交易帳冊裡，減碼能源股的水準正接近2020年5月的低位。

其同時強調，對沖基金業除了增加對美國能源股的空單部位外，還放空石油、天然氣、消費用燃料、和能源設備與服務等族群。

對沖基金業放空能源股的操作，也反映出目前油市同時存在各種多空的不明朗因素。

兩大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯，要把自願性減產措施延長至12月底，讓年底前全球每天石油供應量因此合計減少130萬桶，不斷令華爾街與石油業大老預期國際石油報價基準的布蘭特油價，在年底前可能每桶升破100美元大關。

供應短缺憂慮刺激國際油價自6月底以來開始飆漲，但各種跡象顯示全球經濟疲弱，仍然令人擔心會拖累能源需求。尤其全球最大石油進口國中國，其疫後經濟復甦疲弱，就增加外界擔心其能源需求可能下滑而拖累油價表現。