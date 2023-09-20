國際清算銀行示警 高通膨 加深利率長期高檔風險

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素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）近日發布最新季報呼籲，投資人不應低估通膨持續居高不下，迫使美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）等全球主要央行將利率維持在現行高檔水平的機率。

換言之，投資人應做好充足準備，以因應全球利率走向的不可預測性，以及金融體系不斷升高的壓力。

BIS貨幣與經濟部門主管波瑞歐（Claudio Borio）表示：「金融市場的看法與各國央行傳達訊息間顯然存在一些差異。」

波瑞歐解釋說道，先前一連串危機將部分國家利率推至零以下水平，然後過去18個月以來利率急劇升高，這意味著：過去多年來利率走向的「可預測性」已不復存在。此外，大家也不應該排除「通膨可能比預期來得更頑強」的風險。

波瑞歐表示：「因此，基於此假設（利率將迅速走跌）的商業模式與交易策略，特別容易受到當前狀況衝擊。」

受利率大幅升高的影響，美國數家中型銀行今年稍早宣告倒閉，瑞士信貸集團（Credit Suisse）也遭到瑞銀（UBS）緊急接管。當市場逐漸淡忘這些事件帶來的教訓之際，BIS此時發布評估報告如同一記警鐘。

該報告警告，借貸成本升高的壓力，可能導致企業與房貸借款人無力承擔，並對於銀行與其他借貸機構帶來信貸損失。

波瑞歐指出，即便全球部分房地產市場出現回穩跡象，但隨著經濟走疲，房市與其他行業貸款損失將持續帶來問題。

波瑞歐表示：「重點在於整體金融體系是否足夠強韌、能夠承受這些損失，以及這些損失究竟有多大與持續多久。」

BIS在報告中亦提醒，日益高漲的美國公債期貨槓桿空頭部位值得關注，因為這可能引發「保證金追繳」（margin calls）風險。一旦投資人急於去槓桿化並出現失序狀態，便可能對於核心固定收益市場帶來傷害。