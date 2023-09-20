Instacart 30美元掛牌 市值估百億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

生鮮外送服務業者Instacart以每股30美元價格在那斯達克首度公開發行（IPO），雖然定價範圍在28至30美元的高點，但公司市值估在100億美元，遠低於2021年的390億美元，反映大環境不景氣令投資人擔心風險。

Instacart於19日在那斯達克掛牌交易，交易代碼為CART，預計發行2,200萬股普通股，其中有1,410萬股由Instacart發行，其餘由現有股東賣出。Instacart執行長梅塔（Apoorva Mehta）賣出70萬股，兩位共同創辦人李奧納多（Brandon Leonardo）及穆倫（Maxwell Mullen）各自賣出150萬股。

若以每股30美元價格估算，Instacart將經由IPO募得4.23億美元，但仍需支付高盛及摩根大通等承銷銀行手續費及其他費用。

創業11年的Instacart專門為Kroger、好市多等連鎖賣場提供生鮮外送服務，在疫情高峰期事業快速壯大。2021年初該公司獲得Sequoia Capital及Andreessen Horowitz等創投公司注資，當時預估市值高達390億美元，不料好景不常。

2021年底美國通膨急速升溫，隨後聯準會展開升息循環，使投資人遠離風險資產，不僅科技類股走跌也連累IPO市場。

Instacart近年為了實現獲利而犧牲營收成長。回顧疫情高峰期該公司營收成長率一度高達600％，但去年第二季營收年增幅縮小至40％，今年第二季營收年增幅只有15％。

Instacart為了維護利潤不惜在去年裁員，並縮減客服及其他成本，成功在去年第二季達到獲利，且今年第二季淨利1.14億美元是去年同期的14倍。

若以本次IPO預估市值100億美元推算，Instacart本益比約3.5倍，小於同業DoorDash的4.3倍。透過優食（Uber Eats）提供生鮮外送服務的優步本益比不到3倍。