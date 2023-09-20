全球橄欖油飆天價 西班牙偷油賊頻傳

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全球橄欖油價格飆升至歷史新高，歸因於主要生產國西班牙遭逢嚴重乾旱，導致供應量驟減，另也導致西國食用油遭竊案例大增。

根據美國農業部近期報告指出，受到地中海產地「極端乾燥氣候」影響，全球橄欖油價格在9月飆漲至每噸8,900美元。美農業部指出，8月橄欖油平均價格已比去年同期狂漲130％，而且價格「沒有放緩跡象」。

身為全球橄欖油最大產國與出口國的西班牙，近幾個月面臨乾旱困境，今夏氣溫創史上第三熱，根據西班牙國家氣象局資料，平均溫度比往年上升攝氏1.3度。

商品市場情報公司Mintec資料顯示，西班牙最近一季橄欖油產量銳減至約61萬噸，比起往常約130萬到150萬噸相比，產量萎縮逾半。

Mintec油籽與蔬菜油部門分析師霍蘭德（Kyle Holland）表示，「歐洲其他橄欖油生產國如義大利和希臘，都也有乾旱的問題，使得情況更加惡化。」

據國際橄欖理事會資料，希臘與義大利是全球第二、第三大橄欖油產國。

依照Mintec數據，9月份西班牙安達盧西亞（Andalusia）橄欖油價格大漲至每公斤8.45歐元（9.02美元），這是該公司過去20到30年收集數據以來最高價，比起去年同期暴漲111％。

眼見橄欖油價飆升，這個有「液體黃金」美名的烹調油在西班牙遭竊的案例大增。

根據西班牙媒體報導，該國榨油廠Marin Serrano El Lagar約有5萬公升的特級初榨橄欖油在8月底遭竊，換算損失約42萬歐元。此前不久，另一家榨油廠才剛遭竊價值約5萬歐元的橄欖油。

霍蘭德警告，倘若橄欖油庫存因乾旱而不斷消耗，供應量在10月新一批收成來臨前就可能耗盡。他表示，「更複雜的因素還包括土耳其決定暫停大批橄欖油出口，對市場供應而言無疑是供雪上加霜。」