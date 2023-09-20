東南亞企業 掀赴美IPO潮

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路透社報導，愈來愈多家東南亞企業考慮赴美掛牌交易，顯示投資人對於新興市場成長潛力的興趣與日俱增，而東南亞業者的加入，也將填補近來中國企業在美上市銳減的缺口。

東南亞數位金融平台Funding Societies、新加坡娛樂公司Gushcloud International、泰國保險科技公司Sunday等業高層皆向路透表示，正在考慮紐約作為股票首度公開發行（IPO）的地點之一。

日前包括越南網路公司VNG、菲律賓房地產業者DoubleDragon旗下的Hotel101 Global也宣布赴美掛牌計畫。

有鑑於中美關係緊張，北京當局加強國內企業海外上市的管控，加上中國經濟趨緩，使得陸企至美國IPO案例銳減，東南亞業者的興起剛好填補這個缺口。

律師事務所DFDL Vietnam資深法律顧問史奈德（Leif Schneider）表示，「自從疫情後、全球重啟經濟，中國對東協（ASEAN）的影響力就在下滑。由於中國政府的管制以及經濟持續疲軟，中國業者赴美掛牌就一直擱置，反觀東南亞企業則一窩蜂前進美國資本市場。」

根據LSEG的資料，今年以來東南亞企業透過在美國IPO總共募得1.01億美元的資金，雖然遠低於去年的9.19億美元，但銀行業主管認為，未來一年東南亞企業赴美IPO的動能將會明顯加速。

相較之下，今年來陸企赴美掛牌總共募得4.637億美元，相較2021年的129.6億與2020年的124.8億美元，有如天壤之別。