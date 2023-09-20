人民幣貶值 房企成最大苦主

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年以來人民幣兌美元在岸價走勢

人民幣今年以來跌跌不休，讓本已深陷財務泥沼的大陸房企，其境外債務因人民幣貶值而增加，主要地產商的累計匯損金額近30億美元，且企業愈大、發債愈多、匯損愈多，債務壓力激增，成為人民幣貶值的最大苦主。

日經亞洲（Nikkei Asia）數據顯示，大陸在2020年疫情封控前，銷售排名前30大的上市房地產開發商中的24家，合計淨匯損達人民幣（下同）212.5億元。

報導指出，儘管上述統計僅代表紙上匯損金額，實際損益情況仍須視到期日匯率而定。但是仍可看出大陸地產商亦深陷匯損風險。

今年以來人民幣兌美元走勢劇烈震盪，年初經歷一波小漲後，6月起加速貶值。截至9月19日，今年在岸價累計跌幅達4.7％，若以9月8日貶至16年低點計算，今年在岸價累計貶幅更高達5.3％，在亞幣敬陪末座。

報導指出，法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）分析，人民幣之所以貶值，是中國人民銀行調降存款準備金率和利率，流動性大幅增加所致。

艾西亞表示，大陸官方提振房市穩經濟，不得不降準降息，人民幣貶值成為援助開發商的副作用，但對於擁有龐大美元債務的房地產開發商又形成兩面刃，財務負擔因此大增。

報導指出，爆雷的恒大集團淨匯損高達41.4億元居冠，占上半年虧損330億元的12.5％。恒大截至6月底的6,250億元債務中，美元和港元計價債務占26.3％。由於港元匯率緊盯美元，恒大兩種外幣借貸的債務，在轉換成人民幣後大幅增加。

另一家爆雷的大型地產商碧桂園的淨匯損則逾30億元。碧桂園上月未能如期支付兩檔美元計價債券合計利息2,250萬美元，成為全球投資人密切關注的對象。

龍湖地產則是試圖利用避險及逐步削減以美元和港元計價債務，降低匯率波動風險。該公司目前外幣債務占21.6％，比三年前減少5.4個百分點，截至6月底，當中的97％已透過利率交換進行避險。

儘管不動產業前景悲觀，法國巴黎銀行駐香港的外匯與利率策略部門主管Ju Wang指出，開發商的美元債務不會影響人行的匯率政策。