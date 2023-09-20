在陸美企前景樂觀度 24年新低

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儘管大陸逐漸走出新冠疫情陰霾，但面對地緣政治和經濟放緩等挑戰，加劇在陸美企經營的悲觀情緒。上海美國商會19日公布調查顯示，僅52％受訪企業對未來五年的大陸業務前景感到樂觀，創下商會調查以來的24年來最低。

路透引述上海美國商會報告顯示，該調查6月對325家美企進行，約68％受訪企業表示2022年盈利，比例創下該調查有史以來最低，且僅有37％企業營業利潤率有所增長，刷新2008年以來最低紀錄。

報告指出，對地緣政治、中美關係和大陸經濟欠佳的擔憂，對美企的未來預期構成壓力，相較2019年中美貿易戰期間，本次調查顯示，有更多企業認為當前的前景「有點悲觀」，甚至更糟。

美企信心重挫下，僅有52％受訪企業對未來五年大陸業務前景持「略感樂觀」以上的正向態度，不僅較2022年下跌3個百分點，更是自1999年啟動調查以來的新低，2021年仍有78％美企對大陸市場持樂觀態度。

上海美國商會主席譚森（Sean Stein）表示，對於2023年調查結果，最驚訝的就是信心調查數字，「當我們進行今年的調查時，很多人們不再抱持疫情後經濟成長會持續反彈的幻想。」

面對外資的擔憂，大陸政府近期也積極實施穩外資政策，包括吸引外資投資的24條措施，以及延長外籍人士稅收優惠政策等。部分業者看好大陸市場潛力，仍有約1/3企業表示，計畫年內在大陸增加投資，比例較2022年略增。

中美關係低迷也造成不小的衝擊，推動部分外資企業選擇將業務移出大陸。有近1/5業者指出，正考慮未來幾年內將部分現有業務移出大陸，潛在目的地包括東南亞、美國及墨西哥等。僅有40％企業預計大陸業務收入增長將在三到五年內超過全球增長。