習普會10月登場 深化中俄關係

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俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）19日表示，俄羅斯總統普丁將於10月前往北京參加第三屆「一帶一路」高峰論壇，並與中國國家主席習近平會談。帕特魯舍夫指出，在西方限制俄羅斯和中國之際，進一步深化俄中關係變得尤為重要。

國際文傳電訊社（Interfax）報導，帕特魯舍夫19日與中國外長王毅在莫斯科共同主持俄中戰略安全磋商時表示，「我們期待普丁和習近平10月在北京舉行全面的雙邊會談」。這也是國際刑事法院（International Criminal Court）對普丁發布通緝令後，普丁第一次外訪。

帕特魯舍夫說，俄中在當代世界秩序原則問題及關鍵國際問題上，看法一致或相近，包括平等和不可分割安全的基本原則、追求維護自身國家利益和獨立發展的道路。

帕特魯舍夫又說，台灣、新疆、西藏和香港問題，被西方用來詆毀中國，莫斯科重申在有關問題上對北京的支持，在西方發起對俄中兩國雙重威懾的背景之下，進一步深化俄中在國際舞台上的協調協作，具有特別重要的意義。

據中國外交部19日公布，王毅18日抵達莫斯科後，和俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。王毅表示，一個永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，將持續助力兩國各自發展振興。

王毅表示，中俄都奉行獨立自主外交政策，雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右。面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應順應時代進步潮流，展現大國擔當，履行應盡國際義務，透過繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義，推進世界多極化進程，推動全球治理朝著更公平合理的方向向前發展。

拉夫羅夫則表示，願同中方一道，籌備好兩國下一步的高層交往，加強發展規畫對接，深化經貿、人文、體育、青年等各領域合作。