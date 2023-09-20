韓正會布林肯 論及台海議題

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中美高層官員近期會晤頻繁，中國國家副主席韓正和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間18日在紐約會晤，同意加強溝通，並負責任地管控雙邊關係。中美積極營造對話氛圍之際，各界期待「習拜會」有望於11月的亞太經濟合作會議（APEC）登場。

新華社報導，韓正近日赴紐約出席聯合國大會，並與布林肯於中國駐聯合國代表團駐地舉行會談。韓正表示，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。中方對美政策保持連續性和穩定性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。

布林肯在會前演講表示，近期在美中高層接觸的基礎上，保持開放的溝通管道。從美國的角度來看，面對面外交是處理分歧和探索合作領域的最佳途徑，世界期待美中負責任地管控雙邊關係。此外，布林肯重申維護台海和平與穩定的重要性。

在韓正與布林肯會談之前，中共中央外事辦主任王毅與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於馬爾他舉行為期兩天的多輪會談。

白宮聲明指出，蘇利文和王毅在會上共同討論美中關係、全球和區域安全議題、俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及台灣海峽等議題。美方官員會後透露，兩人在會上談及兩國領導人會面的可能。

值得注意的是，王毅隨後轉赴俄羅斯進行4日訪問，期間與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談，並舉行中俄第18輪戰略安全磋商。美媒引述分析認為，王毅先後與美國和俄國高層會晤，反映中方仍致力於在中俄與中美關係中，找到一個平衡點。