證監會擬推新規 促企業分紅

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A股上市公司分紅情況對比

繼打擊上市公司違規減持後，大陸官媒引述知情人士透露，大陸證監會近期擬進一步對不分紅或分紅少的公司加強制度約束、督促分紅，推動進一步優化分紅方式和節奏，讓分紅好的公司得到更多激勵，同時也加強對超出能力分紅企業的約束等。

大陸證監會8月下旬發文進一步規範股份減持行為，其中明確，上市公司最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利30％的，控股股東、實際控制人不得透過次級市場減持該公司股份。

大陸官媒中國證券報18日報導，大陸證監會計畫對「上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅」、「上市公司章程指引」等一系列規則進行修改，交易所將同步修訂規範運作指引。

財聯社報導，大陸證監會有意讓分紅好的公司得到更多激勵。一是給分紅好的公司更多「榮譽」，研究在交易所資訊披露評價中，向高分紅公司進一步傾斜。此外，上市公司協會研究優化上市公司分紅榜單編製方式，並擴大宣傳力道，引導公司樹立正確價值導向。二是推動開發更多有影響的紅利指數產品，鼓勵基金公司發行紅利基金產品，引導市場資金提升對上市公司現金分紅的偏好。

Wind統計，A股公司中，近三年（2020年度至2022年度）累計淨利超過10億元，但各年度分紅次數為零的公司共有50家。其中以電腦、通訊和其他電子設備製造業領域公司數量最多，達到七家，未分紅的原因可能是研發支出對資金需求較大。

除了督促「鐵公雞」分紅以外，大陸證監會也將加強對超出能力分紅企業的約束。雖然超出能力進行分紅在A股不是突出問題，但證監會仍高度關注，並推出多項措施加強防範，包括努力確保公司業績真實，分紅基礎紮實，防止上市公司財務造假及融資分紅的行為。

21世紀經濟報導，近年來，A股上市公司分紅持續性、成長性不斷改善。

截至2022年，連續五年分紅的公司占比從十年前的20％提升至48％，連續十年分紅的公司占比由8％提升至31％。

市場人士認為，分紅特徵與企業發展階段相適應。業績穩定、投資需求較少的產業分紅比例往往較高。從平均股利支付率來看，能源、主要消費、公用事業分紅比例位居各行業前三，分別達到50％、48％、45％，這類產業上市公司新增投資需求偏低、現金流量較穩定，因此平均股利支付水準較高。