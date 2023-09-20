螞蟻傳撤出區塊鏈投資基金

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近期大陸金融科技巨頭螞蟻集團在資本市場的動作頻頻。外媒引述知情人士透露，螞蟻計畫撤回對大陸區塊鏈投資基金A＆T Capital的投資，涉資1億美元，這是螞蟻押注數位資產領域的核心。目前A＆T的微信公眾號已註銷，大陸團隊大致已停止營運。

藍鯨財經報導，A＆T於2021年成立，螞蟻金服（螞蟻集團前身）是該基金的主要投資者。A＆T主要關注Web3和金融科技，發掘並投資前期的創新區塊鏈技術基礎設施及高速增長的應用層。該基金由三名分別位於柏林、新加坡、上海的創辦合夥人共同領導（其中一位是于雋）。

然今年3月9日，A＆T遭爆料高階主管于雋涉嫌性侵，被杭州警方調查。同月26日，A＆T指出，于雋曾代表螞蟻金服外派到A＆T，但在杭州警方立案前，于雋已向螞蟻金服提離職，並辦理離職手續，至此于雋不再參與A＆T的任何事務，也不再代表該基金。

過去二年間，A＆T曾投資一批加密貨幣領域的熱門新創公司，包括數位資產借貸公司Matrixport、以太坊軟體製造商ConsenSys等。CoinCarp平台顯示，A＆T已進行29筆投資。在于雋涉嫌性侵醜聞曝光後，A＆T仍在進行的投資涉及CEBG GAME、DeGame、Artela、Echooo Wallet四個項目。

知情人士指出，目前不清楚A＆T是否會持續營運，或是尋找新的投資者。

外媒7月報導，螞蟻集團正籌備重組工作，剝離區塊鏈、資料庫管理服務等非核心業務，剝離後的主要實體在大陸申請金融控股牌照，並在香港重新啟動IPO。但是市場人士指出，重整計畫尚未落實，討論上市時間表還太早。

韓國經濟日報引述知情人士透露，螞蟻集團最近以約港幣6億元的價格收購一家特殊目的公司72％的股份，取得韓國支付公司Toss Payments的36％股份。