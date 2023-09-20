融創中國 在紐約聲請破產保護

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繼恒大集團之後，又一家大陸地產商在美國聲請破產保護。綜合外媒19日引述法院文件報導，在港股上市的融創中國依據美國「破產法」第15章（Chapter 15），正式紐約南區法院聲請破產保護。

融創中國港股19日早盤一度升近14％、最高至港幣3.19元，受此消息影響股價一路下滑，終場收跌4.29％報港幣2.68元。

陸媒報導，融創於9月19日就美元債重組向美國法院聲請第15章認證，以獲得美國法院對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。報導引述知情人士透露，由於融創美元債受美國管轄，因此融創在香港進行的債務重組，必須獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性。

融創中國稍早前公告稱，18日的境外債務重組計畫獲得多數債權人批准。融創表示，共有2,019名債權人投票，2,014名債權人贊成，債權人數通過率為99.75％，債務總額通過率為98.3％，計畫已獲得所需的大多數計畫債權人批准。融創指出，將尋求法院批准計畫並裁決，將於下月5日聆訊。融創中國還公布，決定再度將強制可轉換債券限額提高至27.5億美元，待可轉換債券、強制可轉換債券及控股股東債券悉數轉換後，融創主席孫宏斌持股將降至24.74％。陸媒估算，27.5億美元強制可轉換債，加上10億美元可轉債以及轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，融創通過債轉股消減債務總額或將超過45億美元。

中國恒大則是在8月時，同樣根據美國「破產法」第15章向紐約法院申請破產保護。恒大當時表示，由於集團的美元債券受美國當地法律管轄，聲請破產保護是正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產聲請。