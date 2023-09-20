申請地價稅特別稅率 剩三天

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地價稅適用按自用住宅用地四條件

地價稅將於11月1日開徵，民眾如想申請適用地價稅特別稅率（例如自用住宅用地、工業用地等）或減免用地（例如無償供公眾通行的道路土地、騎樓走廊地等），必須於9月22日前提出申請，當年地價稅才能適用。

地價稅每年徵收一次，課稅期間是當年度1月1日至12月31日，依土地稅法規定，每年是以8月31日為納稅義務基準日，如果在8月31日前完成土地所有權移轉登記，新所有權人持有土地雖未滿一年，仍應繳納全年地價稅。

反過來說，如果9月1日以後才到地政機關辦理移轉登記，新購土地的地價稅就是由原所有權人繳納。

至於土地所有權人如果要申請地價稅特別稅率或減免，應於每年地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，逾期申請者，要等到申請次年才能開始適用；至於已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，免再申請。

地方稅局表示，最近有不少民眾詢問，名下所有閒置空地將規劃供停車場使用，但目前尚在申請停車場登記證，相關土地是否能享有地價稅優惠。

對此，地方稅局釋疑，停車場供公共使用並依停車場法取得停車場登記證者，可申請按千分之十特別稅率課徵地價稅，且須於符合的當年度9月22日前，向土地所在地的地方稅稽徵機關提出申請，在當年度即可適用特別稅率。

但如果是依停車場法第11條規定設置之臨時路外停車場，則不得適用特別稅率，仍應按一般用地稅率計徵地價稅。

民眾送件申請停車場登記證的日期如果已接近9月22日，為避免民眾收到停車場登記證後已屆9月22日而無法自當年度起適用千分之十特別稅率，建議可先向稅捐機關提出申請，並於取得停車場登記證後再補件。

只要經稅捐機關審查該登記證的核發日期在9月22日以前，且非屬停車場法第11條規定設置的臨時路外停車場，當年度即可享地價稅優惠。

至於原適用自用住宅用地、以千分之二課徵地價稅的土地，若設籍人受疫情影響，出境未回國逾兩年，使得戶籍於109年或110年遭戶政機關依規定辦理遷出登記，致110、111年地價稅改按一般用地稅率課徵，可在今年9月22日前，檢附因受疫情影響無法返國切結書，向稅務局申請110、111年恢復按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請即無法適用。