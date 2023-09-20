公股銀7月發卡市占 14年新低

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公股銀行歷年7月信用卡發卡與簽帳市占

疫情後第一個暑假，國銀在信用卡業務上積極搶客，但據金管會統計，7月公股銀行單月發卡量在所有發卡行中占比低於5％，創近14年最低。公股銀主管分析，主要是民營銀行加大發卡量，相較之下公股銀預算較少，但仍想辦法積極留客。

據金管會統計，過去10年的7月公股銀單月發卡量，大多約占總發卡量的10％～15％，2021年7月更衝高到16.37％之多，但今年在疫情解封後第一個暑假，民營銀行各種超高消費回饋搶占市場，使得公股銀單月發卡量僅占總發卡量的4.59％，創2009年以來新低。且過去10年的7月，公股銀行單月簽帳金額約占總簽帳金額7％～8.5％，今年占比則降至6.98％，更是2006年以來的最低。

公股銀主管分析，部分民營銀行在這波搶客潮中，幾乎不計成本，甚至強打回饋無上限，創造「神卡」級熱潮，除可達到拓展新客戶的目標，更能讓銀行打響知名度。

一般來說，一款新卡要能轉虧為盈，需要約五年，對民營銀行來說值得一搏，但公股銀不同，績效隨時會被檢視，在企金穩定獲利下，很難為了五年後的獲利，在消金投下這麼多的預算，這也是多年來公股銀在信用卡這個板塊，一直無法與民營銀行競爭的主因。

但公股銀的信用卡，不會因此權益較差。公股銀主管強調，信用卡對公股銀來說是提供多元客戶服務，藉以鞏固既有客群的重要一環，因此大多來自於行員推卡，以幾家在信用卡上有斬獲的公股銀來說，例如兆豐銀行、第一銀行、華南銀行，都是將信用卡作為協銷的一部分，提供給客戶其他服務上的優惠，尤其落實信用卡權益的穩健，不會輕易就大縮水。