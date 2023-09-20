防堵金融詐騙 金管會再提兩不要

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防堵金融詐騙，金管會19日再提「兩不要」，一是提醒民眾不要隨意點進簡訊中的超連結，並輸入帳密或個資，也呼籲各銀行盡量不要發送含有超連結的簡訊；二為帳戶不要提供給他人使用，也不要收集他人帳戶使用，刑責最重五年、罰金3,000萬元。

金管會提醒民眾，不要輕易相信來歷不明社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，金融機構不會發送需要民眾填寫個資的簡訊，所以民眾亦不要隨易點選簡訊上的超連結，更不要在上面輸入帳號、密碼、簡訊認證碼等資訊，若要查詢資料，應到往來金融機構的官方網站、網路銀行或行動銀行APP，切勿在其他網站輸入個資。

銀行局副局長童政彰表示，已要求銀行發送簡訊盡量不要有超連結，但考量到金融機構可能有宣傳需求，因此若簡訊中要提供超連結，只能導到官網，如果看到金融機構發送簡訊含超連結，連結畫面只要是直接導入到交易頁面，要求客戶輸入個資、帳號、密碼、簡訊認證碼等，就有可能是假的。

童政彰指出，會要求各銀行修正簡訊的內容，已在銀行公會自律規範中訂定，要求銀行發送簡訊，盡量勿發送含超連結內容，或連結需輸入交易資訊的簡訊。

金管會強調，洗錢防制法已在6月14日修正公布，增訂第15條之1及第15條之2規定，童政彰說，不管是買帳戶，或提供帳戶給他人使用，恐涉刑責，最重可處五年以下有期徒刑、3,000萬元以下罰金。