ETF基金夯 受益人數衝破530萬

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今年來台股ETF受益人數增加排行

化主動為被動。台股ETF今年新成立八檔，總檔數從45檔拉至53檔，受益人數亦突破530萬人次，今年增逾120萬人，反觀主動式台股基金今年受益人數減少1.47萬人，總受益人數降到53.6萬人，等於被動式受益人數已接近主動式的10倍。

據集保結算所統計至15日，台股ETF共有53檔，總受益人數來到531.4萬人，今年來增加123.8萬人、增幅30.4％；主動式操作的台股基金至8月底最新受益人數為53.6萬人，與去年底的55.1萬相比，減少1.47萬人、減幅2.7％。

就規模來看，8月底主動式台股基金規模為4,489億元，台股ETF基金至19日已來到1.233兆元的新高，較去年底的8,705億元大幅成長4成。

投信業者分析，主動式台股基金今年操作績效突出，平均超過4成的績效，明顯超越大盤，但因去年台股大跌，在獲利贖回抵減下，受益人數原地踏步；台股ETF則在存股熱潮帶動下，吸引大批投資人搶進，其中又以高股息ETF最受資金青睞。

目前台股ETF受益人數最多的國泰台灣高股息（00878），今年受益人數來增加31萬人，受益人數突破110萬人，穩居人氣王；復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）兩檔新兵年來各增超過30萬人、18萬人緊追在後。

今年台股ETF基金的人氣排行來看，00929因首檔台股月配息ETF，掛牌以來短短三個多月，受益人數就增加30萬人，規模快速爬升至ETF第四大、達740億元，近五日成交均量達20萬張，躍居全市場之冠，成為今年台股ETF最大亮點之一。另元大台灣高息低波（00731）受益人數增加也逾10萬人。