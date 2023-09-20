台新贊助選手出征亞運 吳東亮嘉勉

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杭州亞運23日將揭幕，台新長期贊助的三名高球女將錢珮芸、蔡佩穎、黃亭瑄，入選披上國家隊戰袍出征，台新贊助多年的南投空手道隊，也有三名畢業隊員辜翠萍、谷筱霜、石政中將代表台灣出賽，實力堅強力拚奪金。台新金控董事長吳東亮19日於選手行前舉辦嘉勉儀式，親自送上祝福並頒發獎勵金，現場更加碼宣布，若選手奪下金牌將再加發大紅包，若高球奪金將加發獎金新台幣100萬元，空手道50萬元，鼓舞選手為自己及台灣爭光。

台新金控19日舉行嘉勉儀式，吳東亮表示，台新會持續當選手最堅強後盾，舉辦嘉勉儀式、發放獎勵金，就是盼在選手出國征戰前，討個好兆頭，祝福每位選手都能超越自己，締造最好成績，若是獲得亞運金牌，台新將再加碼頒發大紅包，鼓勵選手們拚盡全力表現。

這屆杭州亞運高爾夫球項目，首度開放職業選手參賽，台灣女子高爾夫項目將由旅外職業好手錢珮芸、蔡佩穎及業餘小將黃亭瑄攜手出征，三人均為台新長期贊助支持之優秀球員。亞運空手道項目部分，入選台灣代表的選手共8名，其中奪金熱門辜翠萍、谷筱霜兩位女將，以及男子對打選手石政中，也都是台新長期支持的南投空手道隊隊員。

台新長期重視及栽培臺灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞台。

2011年起台新致力推廣女子高球，贊助包含曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等多位選手，舉辦慈善貴賓球敘、揮桿獻愛心。2017年起更將支持領域延伸至籃球、路跑等大眾運動，培育年輕籃球選手並鼓勵女性透過路跑超越自我。