美光訂價能力升 營運露曙光

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記憶體大廠美光即將於27日盤後公布最新財報，鑑於美光對DRAM的訂價能力提升，市場高度期待美光獲利進一步改善，預期產業最壞情況已過。

由於記憶體大廠近期積極減產，部分市場需求轉強，AI伺服器需求尤為強勁，致使DRAM報價逐漸改善。

美光財務長Mark Murphy先前透露，若供應鏈持續保持自制力、預測價格有望於2023年下半轉強。

美光營運有望改善，帶動股價逐漸走強，該公司年初迄今股價已上漲近4成。包括巴克萊、德銀等券商，紛紛上調美光投資評等及目標價。

巴克萊券商巴克萊給予美光「加碼」投資評等，目標價從75美元調高到80美元；德銀則從「中立」調高至「買進」，目標價從65美元上修至85美元。

除營運露曙光外，美光也開始著手下一波的擴產。美光執行長Sanjay Mehrotra之前表示，半導體和封裝產業將在2025年之後，展開下一階段的擴產。為因應趨勢，美光已宣布在印度古吉拉特邦的桑納德投資8億美元，設立一個半導體封裝測試工廠，將是該公司在印度的首座工廠。

業界人士指出，記憶體市場雖因俄烏戰爭、高通膨、中國大陸疫情影響供應鏈及中國大陸內需走弱、全球高利息等因素，導致消費者購買力下降、企業撙節支出。但DRAM是智慧化的關鍵零組件，5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。

2023年下半年有機會在終端庫存逐步去化、通膨影響趨緩後，帶動DRAM記憶體市場需求回溫，DRAM報價在接下來的二季度，價格將出現回升趨勢。