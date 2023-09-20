台灣5G用戶滲透率 全球前段班

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《愛立信行動趨勢報告》最新統計，全球行動用戶在今年第二季破83億、滲透率為105％，不重複的行動用戶數61億。非洲現有12.1億用戶，然第二季仍較去年同期成長16％，是目前行動用戶年增幅仍超過兩位數唯一市場，而印度11.25億行動用戶，年增7％。

2023年第二季全球行動用戶數淨增加4,000萬戶，若以淨增加數來看，在2023年第二季，印度的行動用戶數淨增加數最多，達到700萬，其次是中國500萬戶及美國300萬戶。全球行動用戶滲透率為105％。

其中，4G用戶數在今年第二季增加了1,100萬戶，總數達到約52億戶，占行動通訊用戶總數的62％，換言之，全球使用4G服務的用戶占比仍最高，而WCDMA／HSPA用戶數減少8,500萬戶，GSM／EDGE用戶數減少了5,900萬戶，其他技術用戶數減少約200萬戶。

另外，全球5G用戶在第二季接近13億，第二季增加約1.75億。台灣截至7月的5G用戶總數約775萬，目前仍以中華電信5G用戶284萬最多，其次是遠傳206萬、台灣大178萬、台灣之星72萬、亞太電33萬。台灣5G用戶滲透率居全球前段班。

愛立信表示，第二季新增用戶數推升全球5G用戶數達到接近13億，約有260家電信商已推出5G商用服務。此外，約有35家電信商已經啟動5G獨立組網（SA）服務。

截至今年第二季的全球行動寬頻用戶數增加約1億戶，總數達74億戶，與去年同期相比增長5％。目前行動寬頻用戶數占行動用戶總數88％。

另一方面，行動數據流量在2022年第二季至2023年第二季期間增加了33％。