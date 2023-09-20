趨勢科技組隊亞旭 打造智慧運輸

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隨著雲端及5G環境成熟，物流業開始採用雲端服務提升效率和速度。趨勢科技旗下資安子公司VicOne宣布與亞旭電腦（Askey）合作，為其聯網汽車裝置導入智慧運輸方案。那斯達克上市的混合雲公司Nutanix則與誠品物流合作，助其資料中心升級，並運用雲端服務的彈性，因應顛峰流量及訂單，進行有效調節。

趨勢轉投資車用資安VicOne，19日宣布亞旭電腦合作。亞旭電腦在聯網汽車裝置開發流程中導入VicOne的解決方案，包括漏洞掃描與軟體物料清單（SBOM）管理工具，結合車載單元（OBU）、路側系統（RSU）及雲端式技術，打造智慧運輸。

亞旭的聯網汽車裝置5G C-V2X OBU與RSU系統能即時準確傳輸車輛位置、道路狀況及交通號誌資訊給交通控制系統。藉由即時資訊交換來調整交通號誌的優先權，主動消化車流並減少事故。亞旭至今已供應上百萬台車載資通訊設備給汽車製造商，客戶涵蓋歐洲、日本、台灣和中國。

亞旭電腦表示，引進VicOne解決方案後，已大幅精簡漏洞管理流程，從原本的六個月縮短至二周。

VicOne產品管理總監王應達指出，網路攻擊對汽車製造商和使用者都同樣嚴重，包括從遠端操控車子功能、造成系統當機，或非法取得個資的控制權，VicOne希望協助客戶主動發現那些尚未公開和已知的可攻擊漏洞。

而那斯達克上市混合雲公司Nutanix，19日亦宣布，協助誠品物流升級為現代化資料中心。除了提升應用程式效率，更可以優化管理公司數百萬筆庫存單位（SKU）。