Sea 全球儲備幹部菁英計畫開跑

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蝦皮購物母集團Sea集團19日宣布2024年「Sea 全球儲備幹部菁英計畫 」正式啟動，蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，Sea集團員工來自全球各地，而台灣一直是集團的重要人才庫之一，加上既有來自台灣的員工在全球海外辦公室表現極為出色，因此，希望透過這次Sea全球儲備幹部菁英計畫，挖掘更多台灣在地高潛力新鮮人，經由國際化與跨部門的輪調訓練後，成為集團的人才。

Sea集團旗下有電商蝦皮購物、遊戲開發、發行公司Garena及數位金融服務SeaMoney。

蝦皮強調，這次延攬的人才，主要針對應屆畢業生或具備兩年以內正職工作、希望累積跨國市場輪調經驗，或是對電子商務、遊戲與數位金融產業有興趣者。

Sea開辦儲備幹部計畫多年，為積極招募高潛力人才，「Sea全球儲備幹部菁英計畫」有別以往的蝦皮購物GLP儲備幹部計畫，雀屏中選者不再單純服務於一個事業體，而是會在Sea集團旗下的各事業體進行輪調。

蝦皮強調，將透過輪調機制，培育高潛力人才成為跨組織的領導者，每位儲備幹部將有兩年的專屬培育計畫，期間將安排四次為期各六個月的輪調機會，並且在Sea集團旗下「電商、遊戲、數位金融」三大事業體蝦皮購物、Garena、SeaMoney，進行跨部門、跨事業體輪調。

除此，Sea亦提供前往新加坡、馬來西亞、印尼、巴西等不同海外部門工作機會。