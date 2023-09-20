聯聚中維頂樓戶 單價飆8字頭

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台商回流投資設廠，熱錢湧入台灣股市與房市，推升中台灣豪辦單價續攀新高。由豪宅推手聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的七期「聯聚中維大廈Kuma Tower」頂級商辦預售案，根據內政部實價網最新揭露，頂樓戶每坪單價衝破8字頭，一舉超越自家2019年落成的豪辦「聯聚中雍大廈」最高77.1萬元的單價紀錄，續創中台灣豪辦單價新高！

甫於今年7月中進場、8月動土的「聯聚中維大廈」，9月初一口氣揭露31筆成交案，每坪單價約在62萬至81萬元之間；其中42樓頂樓戶5戶實價揭露，拆算車位後，每坪單價高達81.2萬元，為聯聚七期豪辦高標定錨在80萬大關。

值得一提的是，此次揭露的頂樓戶42樓共有五戶，均為同一個買家直接包層，總金額合計高達5.98億元，買進坪數約為833.46坪（含20個車位，約164.8坪）。根據最新實價揭露，聯聚中維多數買家購置一單位以上、甚至包層，顯見頂級商辦有其市場需求。

事實上，近幾年隨著台商陸續回流，以及半導體產業在台中持續投資擴廠，帶動台中商辦產品剛需市場大爆發，包括興富發、豐邑、親家等建商爭相在七期推出商辦產品，就連北部建商皇翔也卡位七期商辦市場。上述商辦產品推出以來，不僅吸引傳產企業主、台商購買，同時也磁吸外商進駐，創造高租金投報率。

由於企業二代對於商辦門面的要求更高，七期頂級商辦產品數量稀缺，而台中豪宅建商中，聯聚建設最早嗅到商辦市場的商機、搶先進軍七期豪辦市場，陸續推出「聯聚中雍大廈」與「聯聚中維大廈」，不僅賣出好成績，同時也屢創單價新高，成為台中豪辦市場的指標案。

其中，「聯聚中維大廈」規劃地上42層、地下7層，總銷280億元，是聯聚建設歷年來總銷金額最高的單一個案，產品主打80至150坪，一層760坪，與同樣位於七期、產品規劃225至450坪大坪數的「聯聚中雍大廈」做出產品區隔。

聯聚中維大廈坐落於七期政經核心的市政路上，由於市政路延伸工程如火如荼進行中，未來將貫穿大台中科技廊道。根據統計，由中科園區、台中工業區及精密機械園區形成的大台中科技走廊，每年總產值破兆元，藉由市政路這條交通命脈串連七期新市政中心，待市政路延伸工程完成後，將加速帶動台中產業與經濟的發展，七期新市政中心的溢價效益更加可期。

正因為七期市政路擁有地段優勢，加上聯聚品牌影響力，「聯聚中維大廈」自7月進場以來，吸引了許多台灣隱形冠軍企業、高端金融服務業，與諮詢顧問公司等知名企業進駐。

「聯聚中維大廈Kuma Tower」是隈研吾生涯中最高的建築作品，他期許以自己姓氏為名的Kuma Tower，能讓更多人愛上台中，因此在規格與細節上追求極致。聯聚中維大尺度保留1,500坪綠地作為城市公園，打造全台灣最友善鄰里的摩天塔樓。隈研吾說：「希望Kuma Tower未來成為聯聚、台灣和亞洲的新地標。」