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太子實業奪大里商場BOT案

統一布局台中百貨零售再下一城

太子實業規劃打造「太子置地廣場-大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌。圖／中市府
太子實業規劃打造「太子置地廣場-大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌。圖／中市府

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台中三大市場用地BOT招商案現況
台中三大市場用地BOT招商案現況

統一企業集團布局台中零售市場再下一城，看準大台中百貨市場每年逾700億元的龐大商機，透過子公司太子建設旗下的太子實業，聚焦在台中人口多、卻無百貨商場的區域，積極參與市場用地BOT招商案，規劃打造區域型百貨零售商場，斬獲豐碩。

太子實業繼今年4月取得台中「市31」BOT案最優申請人、規劃打造「太子置地廣場」後，19日再宣布取得大里區市七及廣二用地合併開發BOT案最優申請人，將打造「太子置地廣場-大里館」。

太子實業預計投資約5.6億元，規劃興建地下3層至地上5層、樓地板面積約3,600坪的「太子置地廣場-大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌，這也是大里區首座複合式商場。

台中市經發局表示，大里區市七及廣二用地合併開發BOT案，基地面積約580坪，位於德芳路二段與永隆路交叉口，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟，大里區人口持續成長突破20萬人，已躍升為台中人口第三大行政區。

經發局強調，太子實業大里區市七及廣二用地合併開發BOT案，依促參法歷經資格審查、甄審會綜合評審等程序，後續將進行議約及簽約，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2,000萬元及變動權利金約3.1億元挹注市庫。

台中市經發局積極推動市場用地BOT招商案，其中北屯區11期崇德路上的「市31」BOT開發案，今年4月由太子實業獲選為「市31」BOT案最優申請人，預計投資10億元，在2,610坪的土地上開發至少6,000坪商場，預估2026年取得使照並營運，目前太子建設與中市府議約中，預估10月正式簽約。

在「市31」順利招商後，經發局再啟動台中市北屯區第二個市場用地「市30」BOT案。「市30」坐落崇德段336地號土地，鄰近新天地崇德店，基地面積約2,379坪，現況為「上景興市場」。經發局5月針對北屯區「市30」市場用地採政策公告、徵求民間提出可行性評估，至7月10日截止，共有2家申請人遞件，據悉遞件者都是上市公司。經發局表示，「市30」未來經初審核定後並確認招商內容，即可進入招商階段，預計明年第一季正式公告招商。

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