統一喊community center新定位

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統一集團董事長羅智先在今年股東會強調未來將積極拓展商場，統一美麗事業董事長高秀玲亦喊出「community center」生活品牌新定位，她以年底將接手的信義統一時代百貨二館為例強調，不一定要取二館，就是定位community center。目前統一集團關係企業手上均有不少商場規劃，除太子建設卡位中台灣，統一超在新北土城重劃區也有複合式商場大樓。

統一集團首家複合式商場就是2021年10月於高雄鳳山開出，定位為統一集團優質生活館，以多元消費體驗為目標，引進7-ELEVEN、康是美 、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌。最新規劃除了土城重劃區，北市信義計畫區也有年底到期的信義誠品將規劃為服務型商場，另外台中亦有統一集團今年以買進的台中機捷600坪商業地及「太子置地廣場」，皆有規畫商場用地，估計3～4年內集團將至少有4座商場登場。

統一超商在8月初即公告位於新北土城重劃區的租地委建案，將與誠實營造簽約，預計斥資6.98億元打造地下3層、地上7層的複合式商場，除了引進7-ELEVEN、康是美、星巴克等品牌，並建立新北營運總部，預計2026年登場。

根據新北市府規劃土城重劃區不只鄰近土城長庚醫院、板南線，未來統一超進駐，將為此區提供更完善的生活機能；這也是統一超商首次投資地區商業中心，並將於土城建立新北企業營運總部，以消費智能、活絡商辦為商場核心定位，整合集團資源引進7-ELEVEN、康是美與星巴克等旗下知名品牌，同時規劃新創孵化 器共享空間，吸引新創企業進駐，為土城挹注產業新能量。