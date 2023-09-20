東元墨西哥廠啟用 強攻美洲馬達市場

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東元墨西哥廠正式啟用，東元董事長邱純枝表示，未來將轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場，減少長鏈風險，形成「在地銷售網路」、「區域生產工廠」的產銷模式，除了初期鎖定北美市場外，未來也會拓展中南美洲市場。

東元指出，該廠位於墨西哥新萊昂州Cienega deFlores市，占地1.1萬平方公尺，導入製程自動化、節電、減量、和當地料源，年產能15萬台HP1-HP250馬達，初期主要製造符合北美市場NEMA系列工業馬達，未來也可兼容IEC系列標準馬達生產，以拓展中南美市場，也可擴充製造電動車馬達的產線。

東元近年建廠採模組化建廠，包括墨西哥、印度等廠，每座新廠投資額約1,000萬美元，除墨西哥新廠外，印度廠可望在今年底前完成投產。

東元指出，過去東元供應給北美市場的馬達由越南廠出貨，船期長達1.5個月，未來墨西哥廠啟用後，不僅可縮短供交期、降低過去如因疫情造成運費漲價等不可控風險，也能降低運輸所產生的排碳，迎合未來減碳趨勢。

北美地區受惠於美國總統拜登投入約4兆美元的Build back better計畫，低壓馬達的需求漸趨強勁，去年東元低壓馬達在北美地區銷售占整體業績比達約4成，年成長超過35％。

邱純枝表示，投資墨西哥廠可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，進一步強健東元的北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，及墨西哥國內商機。此外，墨西哥新廠區附近即擁有相關完整配套商，可確保穩定供貨品質及擁有更具競爭力的成本結構，更可順利達成Made in Mexico，並享受進出口關稅優惠。