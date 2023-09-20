歐洲工具機展 台廠接單告捷

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友嘉集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團、三鋒等國內工具機廠，參加歐洲工具機展（EMO）現場接單均有斬獲．詢單及詢價也比預期熱絡。友嘉集團旗下台灣麗偉、友嘉及眾程三家工具機廠首日接單逾10台，台中精機展出7台高階工具機全數都有買主，金額都破億元。

全球經濟不景氣，工具機業者原本對於這次參展EMO展現場接單，並未抱太大希望，多家大廠開展首日現場接單就開紅盤。不少廠商接獲大陸及印度廠商急單，及荷蘭、德國、芬蘭、英國、瑞士等歐洲廠商洽談合作或是擴大合作。

友嘉集團主管指出，友嘉集團今年雖未再包下一整個展覽館，仍使用1,300平方公尺攤位，整合旗下台灣、德國、瑞士、義大利、日本及美國等18個工具機品牌參展，以創新製造為主題，展出臥式、五軸加工中心機、車床、磨床、多軸機等產品，展出多樣的解決方案。

友嘉集團指出，光台灣的友嘉、台灣眾程及台灣麗偉三家工具機廠，開展首日接獲超過10台以上的大型車床、車銑複合機、五軸機、立式及臥式加工中心機，金額逾億元。第二天持續有買主洽談，人潮也比第一天多。

台中精機董事長黃明和及他獨子台中精機總經理室經理黃獻彬，兩父子連袂參加EMO展，坐鎮會場。黃獻彬表示，EMO展開展首日人潮並不多，第二天人潮比第一天多。台中精機這次展出車銑複合及五軸加工機等7台高階工具機，7台全數都有買主，客戶來自德國、法國及瑞士，成交金額超過億元。

專攻巨型數控車床的三鋒機器總經理郭璦玫表示，這次由她兒子三鋒執行董事林彥廷帶隊參展，業務人員拚命衝業績。開展首日，首日現場就接獲大陸、印度及荷蘭客戶採購5、6台巨型數控車床訂單，金額破億元，客戶訂單以急單為主，詢單及詢價也熱絡。還有德國、芬蘭、英國、瑞士等歐洲廠商，有意與三鋒洽談合作或是擴大合作。