CCE中華資金交易所 獲發明專利

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在全球金融科技（Fin Tech）風起雲湧之際，「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，於2018年由神說國際網路有限公司領先推出。首創將華人社會流傳民間千年的傳統「標會」制度，導入AI人工智慧及大數據，研發出新世代金融科技商品，強化傳統標會制度中的「信任」，藉第三方支付消弭「倒會」風險，為借貸者提供穩健回報，固定標息和每月現金流，達成標會更實惠，借貸更有價值的終極目標。值得驕傲的是，111年3月21日榮獲中華民國專利證書，新型第M624660號，新型名稱「標會自動續標伺服裝置」，112年4月18日榮獲得中華民國專利證書，發明第I794966號，「標會自動續標方法及其伺服裝置」，為台灣之光再添新篇章。

神說國際是一家普惠金融和財富管理事業的金融科技企業，CCE中華資金交易所為台灣領先的金融科技平台，以「信任」、「合法」、「專業」、「創新」為企業的核心價值，透過科技驅動，金融創新，為消費者提供高效、便捷、安全且專業的線上財富管理服務，堅持以理念創新、模式創新和技術創新，來服務一般大眾、富裕階層和高淨值人士，真正實現既抗通膨，又可增加財富的優質理財商品。

神說國際的經營理念，藉「CCE中華資金交易所P2P標會平台」顛覆傳統標會運作模式，秉持信用是一種人權，可以發揮人的才能並且找到自我。因此，無須藉由扣押擔保品、降低信用評等或循法律訴訟途徑，憑藉金融科技建構的「信任」制度與規範，即可發揮顯著的約束力，在不以利潤極大化的目標下，同時達成企業獲利，為消費者創造福祉的目標。

展望未來，以「成為全球華人標會第一品牌」為企業願景的神說國際，將秉持「真誠攜手，彼此成就」的經營理念，持續擴大核心事業與企業競爭力，進而提升企業獲益成長與品牌價值，推動「神說國際網路有限公司」穩步向前發展，成為每個人信任的借貸好夥伴。