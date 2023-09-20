CCE三機制 保障會員資金交易安全

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P2P（Person to Person）網路借貸平台，現今在歐美國家發展已趨完善，出借人獲得資產增值收益，借款人可方便快速取得資金，以致市場蓬勃發展，廣受大眾接納。台灣P2P市場目前發展良莠不齊，政府在imB事件後擬著手納管，以恢復市場秩序，保護投資大眾。

神說國際業務總部總經理陳怡彤表示，神說國際創立近6年以來，始終信守「信任、合法、專業、創新」企業核心價值，堅持走在正確的道路上，確保每位會員都能穩定獲利，並建立嚴謹的財會稅務稽管制度與扎實的教育訓練，以扭轉市場及大眾理對P2P第三方支付業者的負面觀念，這是神說國際的義務與責任。

為因應會員數快速增長，全台已設立25家分所，計畫5年內將擴增到100家，海外市場在美國加州已建灘頭堡，後續市場看好。值得一提的是，年逾8旬的龔義三會員，憑藉對商品的熱情與認真投入，3年下來，不僅報酬豐厚且升任副總，歡迎有志者一同來實現金融科技大未來。

業務總部副總經理龔義三開心表示，感謝創辦人創造此魔法般的平台，他曾任國家級足球教練，後經商多年，期間深受現金現流不足之苦。3年前，79歲時加入會員，雖遭百年大疫，但憑網路功能的發揮，反而造就事業上的成功，業績不減反大幅成長，因此，相信此平台，未來極有機會成為金融界的巨無霸。

業務總部副總經理張宥騰自信的說，他是金融理財背景，評估該商品兩年投資報酬率18.5％，正好是他資產配置欠缺的重要一環。此外，中華資金交易所謹守第三方支付業者職責，僅提供交易平台並收取服務費，與坊間投資獲利後分享會員模式不同，因而加入會員，進而有幸擔任公司副總，名利雙收。

業務總部副總經理王盈涵謙虛說道，她是來自青島的新住民，是一個沒有好學歷及人脈的平凡人，接觸中華資金交易所後，因獲利穩定又安全，故進入公司推動業務。在團隊協助與指導下，不僅實現個人財富自由，也讓職涯有了更多歷練與成長，期望能將所學專業知識與經驗，幫助更多平凡人翻轉人生。

借錢給人，是一門好生意，給人機會，便能創造奇蹟。CCE的經營理念是顛覆傳統標會的運作模式，免除擔保品、推薦人、信用紀錄或法律規定等繁文縟節。只憑「信任」做生意，無需藉由扣押擔保品、降低信用評等或循法律訴訟途徑，僅憑著信任的借款人，CCE中華資金交易所發揮顯著的約束力。

保障會員的安全三機制：1.一會一個月標2次，每筆標金降低，不易跑會。一組會25期，可能在前、中、後期得標，標金是9.7萬～12萬元。2.每期（A）標到後（B）要暫停7個月，至第8個月才能繼續競標，18期（含）後則不受此限。3.每期得標會員需開立本票，填入後期標金應繳納之死會總額，後期如期繳完，公司錄製銷毀本票影片，或請會員親臨公司領取，此機制保障正常繳會費會員。

神說國際網路有限公司，111年3月21日榮獲中華民國專利證書，新型第M624660號，新型名稱「標會自動續標伺服裝置」，112年4月18日榮獲得中華民國專利證書，發明第I794966號，「標會自動續標方法及其伺服裝置」，這也是CCE中華資金交易所標會平台最大特色。在電腦自動續標模式下，每半會得標為死會，即運用得標金再加1會，啟動複利滾雪球模式，保持標半會再加1會的理財邏輯。

新8年合會自動續標為公司主力商品，從成組第一個開標日起算每2年可分配標息1次（可用餘額18.5％），最多分配8年。新8年合會是目前最合乎P2P借貸平台的金融性專利商品，也符合借貸的最高境界，運用他人的資金創造標息進而打造屬於自己的被動式收入。