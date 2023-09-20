新漢 獲2023亞太傑出企業獎

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以審核嚴謹、甚具指標性的第17屆2023亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）周末於台北寒舍艾美舉辦頒獎典禮，由亞洲企業商會（Enterprise Asia）評審團隊在個別產業中依據多項可衡量指標評選出亞太地區最具企業社會貢獻、以及卓越管理能力之企業領導者。工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌致力於推動台灣智慧製造產業開放標準化的同時，長期以來堅持落實ESG企業社會責任，今年獲提名並成功摘下卓越企業領袖獎殊榮。

林茂昌為台灣早年工業電腦產業的先驅者，創辦新漢由硬體製造商起家，有感產業變動迅速，新科技、新應用不斷推陳出新，十年前開始著手集團轉型，近年來因應市場數位轉型趨勢，跳脫原本硬體製造商思維轉型為AIoT工業4.0整體解決方案創新創業集團，成功發展出自有的經營文化。

被問及新漢如何突圍，林茂昌表示，新漢集團數十年的經驗積累，已建立起完整的工業4.0團隊，透過高品質的硬體和軟體邊緣運算平台，成功轉型為更彈性、高效並且扎實的AIoT智慧製造集團，無論在智慧工廠、智慧機械或協作機器人方面，都有基於開放標準的技術架構，易於整合所有軟硬體技術夥伴、快速使整體解決方案更豐富蓬勃，透過建構可分工、互相拉抬的智慧製造生態系，目標是將台灣的智慧製造實力推上國際。

林茂昌堅信落實ESG企業社會責任和達成聯合國永續發展目標（SDGs），是相互促進並密切相連的，董事會高層幾年前即在公司營運過程中全面融入SDGs，以確保產品和服務對全球永續發展的貢獻。因此子公司新漢智能為協助各產業夥伴無痛跟上綠色減碳腳步，近期攜手資誠聯合會計師事務所推出碳盤查解決方案，協助夥伴關係企業與國際接軌。

此外，新漢雖非政府碳盤查首波實施對象，於2022年即成立永續發展委員會，主動進行「企業體質健檢」，落實企業減碳之社會責任，除獲得天下永續會的1.5℃溫控目標之認證標章之外，更於今年第二季獲經管會納入臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數之成份股公司。新漢集團正式官宣將持續秉持永續經營、以及地球永續之決心，期能與產業先進攜手共同為人類社會建構出綠色智慧星球。