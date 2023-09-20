大金空調 挺高雄羽球大師賽

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總獎金10萬美元，由中華民國羽球協會與高雄市政府運動發展局共同主辦的首屆高雄羽球大師賽，9月26日至10月1日在高雄巨蛋登場開戰。主辦單位中華羽協特別致贈感謝獎座給大金空調等單位贊助本屆高雄羽球大師賽，也感謝中華電信MOD與Hami Video平台、民視、博斯運動頻道為賽事提供全程轉播服務，讓更多球迷即時觀賽為賽事一起加油。

為台灣羽球運動發展而努力，和泰興業大金空調長期推動社會公益從不遺餘力，也以實際行動支持多場運動賽事。2021年攜手羽協冠名「DAIKIN大金之星羽球菁英公開賽」，從基層到職業選手，皆全力協助國內發展羽球運動，希望培養更多戴資穎、周天成般的世界級選手，讓台灣羽壇持續發光發熱。

距離高雄大師賽開戰已進入倒數階段，中華羽協19日舉行賽事啟動記者會，教育部體育署長鄭世忠、高雄市政府運動發展局長侯尊堯、立法委員許智傑等長官蒞臨指導祝賀。教育部體育署長鄭世忠與中華羽協理事長張國祚更親自為台灣代表隊主持授旗儀式，祝選手摘金奪銀，旗開得勝，為台灣爭取最大榮耀。

首屆賽事共有全球23個國家379位選手報名參賽，包含日本前球后奧原希望、韓國前球王孫完虎、泰國女將猜萬及印尼混雙費迪南夏與維德佳佳等世界名將參賽。台灣地主隊則由台灣新一哥林俊易、世青金牌郭冠麟領軍捍衛主場。賽事精采可期，球迷們千萬別錯過這場台灣羽球體壇的精采國際賽事。

中華電信MOD、Hami Video平台9月26日起提供六天全程轉播服務，球迷們可以透過電視、網路、手機，全程即時觀看精采賽事，一起為台灣選手加油。