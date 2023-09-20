台灣室內空氣品質週 明登場

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多年來致力於室內空氣品質的教育宣導，台灣室內環境品質管理協會為將於9月21日至27日舉辦「第五屆台灣室內空氣品質週」活動，配合政府推動室內空氣品質法令及後疫的政策。

台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）理事長鄭仁雄表示，疫情過後，居住者的身心健康，改善室內空氣品質，健康建築之新思維更受重視，甚至新冠病毒會透過空氣傳播，對感染控制和公共衛生更具具有重大影響，若能更好地從室內空氣中去除病毒，就可以避免戴口罩，美國EPA發表「建築物內的潔淨空氣挑戰」，以協助建築物所有權人和經營者改善室內空氣品質，並保護公眾健康，發起防止建築物讓你生病的運動。

9月21日於台北，22日於桃園辦理免費宣導課程，「如何因應淨零碳排的未來趨勢」25日將分享協會在今年以來的專案成果，數位部入選的計畫「公益創新-智慧安淨公廁治理管理服務」及與台灣設計研究院合作的「城市產業創新計畫-運動中心室內空氣品質改善整體解決方案」；26日為因應後疫時代預防空氣傳播病毒的解決方案-「建築物清淨空氣改善創新技術」：由會員廠商台灣康法介紹符合ISO 16890國際規範的空氣品質解決方案；諾康生醫發表最新的「醫護場域空氣主動式防疫，母嬰友善環境維護」；27日為因應今年護理機構欲申請環保署標章需求進行「社會福利機構之室內空氣品質標章申請宣導會」，鄭理事長呼籲，一起參與並推動後疫時代「室內空氣好安淨運動」。報名可洽協會網站：www.tieqm.com。