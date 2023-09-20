國際扶輪社3482地區 捐款助災民

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國際扶輪社3482地區總監莊子華先生近日與扶輪社友，響應紅十字會的呼籲，共同捐贈了10萬美元，援助遭受天災重創的摩洛哥和利比亞地區。捐款儀式在紅十字會總部隆重舉行，紅十字會會長王清峰代表接受這份慷慨的捐款，並對扶輪社友們的熱心公益行為表示感謝。

摩洛哥最近發生了一次強烈的6.8級地震，造成大規模房屋倒塌和災民流離失所。國際紅十字和紅新月會（IFRC）於9月12日迅速啟動了1億瑞士法郎的緊急援助行動，為最受影響的50萬民眾提供急需的基本援助和早期復原規劃。

利比亞遭受了丹尼爾風暴的襲擊，造成水壩潰堤，沖毀了東部城市德納，近3萬人被迫撤離。面對災害的擴大，人道危機變得更加迫切，IFRC於9月13日啟動了1千萬瑞士法郎的緊急呼籲，幫助20萬戶家園被摧毀的災民，提供基本援助和復原計劃。

國際扶輪社3482地區總監莊子華先生迅速號召全體社員，共同捐款10萬美元，積極響應紅十字會的國際援助行動。他強調，與紅十字會合作，可以確保善款被用於最需要的地方。紅十字會會長王清峰強調，紅十字會秉持「人道精神」，援助國際社會弱勢，摩洛哥震災和利比亞洪災援助行動亟需支持，重建工作也將是一條漫長的道路。他呼籲廣大民眾發揮愛心，助受難災民度過難關。

捐款儀式結束後，國際扶輪社3482地區前總監謝炎盛先生現場再次慷慨捐贈台幣100萬，更表示，這次的捐款將有助於緩解摩洛哥和利比亞災民所面臨的困境，同時也彰顯了社會團體和個人對於國際危機的關心和支持，希望能為這兩個受災國家帶來希望和重建的力量。