曹聖NINO奈漏防水砂漿 壁癌救星

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新建屋或中古房屋買賣的糾紛，時有所聞，造成買賣雙方的不愉快，甚至上法院對簿公堂。然而，究其因，往往卻只是如壁癌、漏水等小問題，在建材日新月異的現代，這些問題其實都是有解的。

曹聖科技建材總經理曹哲維表示，以新建屋來說，在某些建商的心態，因政府對於防水材料的標準並沒有強力的規範，因此，某些建商存著「能省則省」、「偷斤減兩」的心態，只在外觀、飾材等「眼睛看得到的地方」下功夫，而不太願意花錢在客戶看不到、摸不著如防水工程等地方，因為通常防水是做在結構體的最底層，上面還有水泥砂漿、瓷磚等覆蓋，一般購屋者根本完全無法得知建案的防水工程及效果，且建商會有「新屋短期內漏水機率小，挺過交屋保固期就賺了」的心態，因此導致日後糾紛不斷。

曹哲維說，目前市面上所有防水材均為以樹脂作為防水層的有機材，無法做背水壓及抗紫外線（陽光）的照射，且有施工繁瑣、壽命短、會變質，不能局部修補等缺失，導致大樓或透天厝漏水、地下室滲水、家中壁癌片片，補了又漏、漏了再補，這些讓人傷透腦筋甚至束手無策的困擾。

該公司研發的「NINO奈漏防水砂漿」為獨家引進美國高科技微晶技術，以微晶無機礦物製成，為無毒、無味、無污染的科技環保材料，正負水壓均可施工，100％防漏；微晶砂漿細小粒子低滲透，能減少微裂縫，耐久性佳；且微晶砂漿質輕能使水泥漿與骨料混合均勻，更具韌性，能防止龜裂，強度高、抗變形，有效年限與房屋壽命一樣長，為永不變質的真正防水材。

「NINO奈漏防水砂漿」將諸多問題一次搞定，永不復發，完全改善因漏水、滲水、壁癌等所產生的困擾及金錢的損失，達到真正的防水效果，永遠「免煩漏」。網址：www.nino.com.tw。