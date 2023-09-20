恩霖Enlin 推高劑量、全素納豆紅麴

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一年一度的中秋團圓日即將來臨，準備要和許久不見的老友、家人們聚在一起烤肉、一起吃吃喝喝、大聊特聊，實在是件令人感到療癒的事。時序已進入秋天，紛雜著天涼好個秋與秋老虎這種三溫暖氣候，早晚溫差大，恩霖生技集團特別推出高劑量省荷包且全素的「納豆紅麴」，嚴選漢方養生珍品的優質「紅麴菌種」，搭配日本國寶之中「納豆菌」，運用現代化生物科技發酵生產，提供菌體健康成長需要的養份基質及適宜的生長環境，使其同步產生多樣化有益於身體的重要生物活性物質。

恩霖實業總經理江明哲，Enlin納豆紅麴選用的發酵產物未施以化學性萃取純化精製步驟，完整保留天然納豆與紅麴的營養價值與生物活性成份，成份組成最自然且均衡產品。另為了協助長時間久坐辦公椅、缺乏運動的上班族、循環代謝較差的朋友，可以補充身體正常生理功能運作所需的能量，Enlin納豆紅麴特地在成份中添加植物萃取固醇及紅景天，能提升納豆與紅麴中多種成份物質的活性。

Enlin納豆紅麴的主原料「納豆」採用有機栽植、非基因改造的黃豆作為原料。納豆活性成份nattokinase成份豐富，每日粒膠囊含納豆激酶指標成份nattokinase達2200FU，長效活力循環好元氣。另一個主原料「紅麴」活性成份monacolin K指標成份不含糊，產品所含monacolin K完全是由天然紅麴發酵而來，高效淨醇配方好安心。

Enlin納豆紅麴是市面上販售活性最優、為新一代健康輔助食品保養，膠囊採用植物性原料無負擔，素食者亦可放心食用。想了解更多Enlin納豆紅麴介紹，寶島好讚商城：https://shop.mitmall.tw。