源洋實業自有品牌 CALY佳力牌行銷國際

源洋實業以自有品牌「CALY佳力牌」壓著端子，銅管端子製造行銷，在業界已有相當的知名度，行銷網遍及海內外。「圓型端子，方型端子，各式銅管端子，旗型端子&各式尼龍絕緣端子」於2020年全數通過UL安規認證。佳力牌端子依據CNS規範的壓縮電線，量產「SB壓縮電線用方型端子」。佳力牌端子一向以用電安全為優先考量，希望透過開發SB方（圓）型端子能改變目前使用者為迎合－壓縮電線的規格尺寸，使用小一號甚至小兩號的端子來壓著的不安全行為。源洋實業「追求高品質、高效率」產品行銷世界各地。

源洋實業主力從事電機器材用的各類型高低壓端子及配線材料的研發製造。產品均採用高導電銅材，提供消費者安全用電的環境。端子係介於銅線與無熔絲開關之間的導電體，目前電線及無熔絲開關均已納入商品檢驗範圍；唯獨端子遺漏未納入，將使整體使用上的安全大打折扣。目前市售端子不是導電率不足，就是將成品厚度減小，再採取低價促銷，嚴重打擊正規廠商。

銅材質本身雜質高則導電率低，厚度如果不夠，影響端子導電截面積，如此產品其安全實在堪慮。國內因電線走火所發生的火災，每年亦不在少數，但往往只用一句電線走火陳述火災原因，殊不知端子品質良莠不齊亦是原因之一。壓著端子若能實施強制檢驗，皆可提高用電安全保障，不致因端子品質不良而發生電線走火的危險，對節電方面亦有很大助益。源洋實業網址：http://www.caly.com.tw。