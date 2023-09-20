泰碩攻車用、伺服器 看旺

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泰碩近六季營運表現

散熱廠泰碩（3338）預估，明年伺服器與車用兩大產品占營收比重可望上看40％，成為未來業績增長主要動能；泰碩新任董事長彭朋煌強調，未來泰碩和信音（6126）將在客戶與產品互補合作，讓泰碩從散熱領域的小弟，逐漸追上業界大哥。

信音入股泰碩，並由信音副董事長彭朋煌接任泰碩董事長，泰碩19日舉行法說會，彭朋煌也正式以新身份亮相；由於今年來上市櫃併購案並不多，且又是連接元件廠入股與AI應用高度相關的散熱股，吸引市場關注眼光。

彭朋煌指出，泰碩與信音多有雷同之處，例如客戶端高度重疊。彭朋煌希望，信音泰碩在類似產品可以結盟，提供one stop shopping，解決客戶供應商的困擾。

泰碩積極調整產品組合，轉攻毛利優於平均的車用和AI伺服器散熱設備。泰碩車用散熱主要客戶為陸系電動車大廠，伺服器客戶則除了台系ODM廠外，也包括陸系品牌電腦、伺服器大廠等，看好電動車及AI伺服器進入高成長期，在標準伺服器方面，泰碩除既有氣冷，水冷相關也陸續到位，AI領域則主推水冷板，尤其陸系客戶採用晶片效能需要更強散熱，有望搶食龐大商機。

另外，泰碩在車用、投影機、伺服器的水冷產品，今年前8個月占營收比7％，自駕輔助系統散熱因客戶環測嚴謹，預估量產延後至第4季；隨著伺服器及車用出貨逐步放量，泰碩預估，2024年車用產品占比可望達20％，伺服器產品占比可望達18％到19％，兩大產品營收占比將上看40％。

泰碩上半年業績不盡理想，但下半年春暖花開，尤其明年在新能源車和AI伺服器的散熱應用，會有顯著成長。預估今年第四季營收會比第三季好，下半年業績也會比上半年好，2024年業績回到2022年近46億元水準。