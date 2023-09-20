i15 Pro Max供不應求 大立光受惠

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iPhone 15即將開賣，其中高階機種Pro Max預購量最大，但估算到貨量卻很少，似乎因為搭載潛望式鏡頭，仍陷生產瓶頸；外傳蘋果緊急提高由大立光（3008）供應量，分析師表示，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20％以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。

陸系分析師郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max的最大供應瓶頸是LGIT供應的四重反射稜鏡相機模組（潛望式鏡頭）。為改善模組生產良率，Apple緊急提高由大立光供應的四重反射稜鏡鏡頭規格，藉此改善相機模組因組裝公差所造成的良率問題。

為解決遠距攝影的光學品質問題，蘋果在iPhone 15 Pro Max上首度採用四重反射稜鏡相機模組，讓光經過4次反射後，導引到感測器上，達到5倍光學變焦的目的。而Android陣營採用的潛望式鏡頭是2次反射，蘋果則是透過4次反射，來減少元件使用量，達到更好的成像品質。

不過，2023年上半年以來，就屢屢傳出潛望式鏡頭感測器，製造良率不佳等問題，恐影響iPhone 15 Pro Max的出貨時程。

郭明錤認為，由於臨時提高鏡頭驗證標準，又要滿足出貨量需求，因此緊急要求大立光為四重反射稜鏡鏡頭增加產線。考量到生產難度提高且需投入更多資源，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20％以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。