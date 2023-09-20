法蘭克福春季消費品展 明年登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

法蘭克福國際春季消費品展覽會（Ambiente）明（2024）年1月26日至30日在法蘭克福登場，展會同期還舉辦聖誕禮品世界展覽會（Christmasworld），法蘭克福消費品展副總裁Julia Uherek、Philipp Ferger日前來台舉行新聞發布會，詳細闡述展會的現況和亮點，以及對展覽的展望。

2024年法蘭克福春季消費品展覽會，除延續自策略夥伴國帶來屬於該國的設計創意元素和生活風格展示，還與法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展、法蘭克福DIY手工製作及創意文具展兩展同期展出，並以「居家」、「餐廚」、「禮品」、「辦公」四大產品領域為主，講求創新、品味、工藝設計、永續，並新增加辦公室、共同工作空間和居家辦公的家具設計及現代解決方案相關展示，以吸引廣大國際買主目光。

兩位副總裁共同表示，當前全球消費品行業面臨著各種挑戰，隨著業內交流、教育培訓、尋找解決方案的需求更勝以往，貿易展覽增長的種種跡象顯示，全球的貿易展覽業務正在全面復甦中。

「兩場展覽的展商報名都十分踴躍，我們的展位已經超售了。」Ferger指出，下屆Ambiente展覽有眾多來自北歐的參展企業，相信屆時展館中會充滿來自北歐的設計產品。

另一個展覽焦點要屬日本設計，觀眾將可以在Ambiente展覽不同產品領域探索日式風情。更多展會資訊可上網（http://ambiente.messefrankfurt.com/presse）查詢。