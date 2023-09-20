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Jabra推一體機視訊會議解決方案

  • 工商時報 簡立宗
Jabra PanaCast50 VBS，一機解決多元辦公新挑戰。 圖／業者提供
Jabra PanaCast50 VBS，一機解決多元辦公新挑戰。 圖／業者提供

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音訊、視訊及協作解決方案世界領導品牌Jabra因應新型態混合辦公模式，推出Jabra PanaCast 50 VBS（Video Bar System）一體機視訊會議解決方案，瞄準中小型會議空間，全面升級遠端溝通體驗、提升工作效率。

自即日起至10月6日止，Jabra於德事商務服務中心台北101分館打造會議模擬空間，實際展示並開放預約體驗PanaCast 50 VBS一體機視訊會議解決方案。

Jabra的智能視覺系統全球副總裁Aurangzeb Khan表示 ，根據其今年所發布的《混合辦公型態全球研究報告》，發現會議參與者的「對等性」，之於每個員工體驗、幸福感、工作效率有著不可忽視的影響力，期待能夠協助企業優化混合式辦公的環境的協作。

透過最新推出的PanaCast 50 VBS產品，可最大程度的提升混合會議體驗，並滿足多數中小型企業的會議需求，無論身在何處，都能實現更輕鬆的討論、鼓勵並激發每一位參與者激盪出更多創新火花。

隨著溝通模式的轉變，也象徵企業將迎來視訊會議的技術挑戰；因此Jabra延續PanaCast 50系列，推出最新 PanaCast 50 VBS一體機視訊會議解決方案，將視訊、喇叭、麥克風及會議系統整合為一，為本已空間有限、資源有限的中小型會議室提供一個更簡潔、高效的會議硬體設置。

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