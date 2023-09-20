192家領息壓軸秀 890億上膛

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年底前將配發股息金額前十大個股

上市櫃公司今年現金股利領息進入最後壓軸階段，截至年底之前，還有192家股東配息陸續落袋，指標個股包括瑞昱（2379）、微星（2377）、華邦電（2344）、巨大（9921）等，合計發放現金股利金額約890億元。

值得一提的是，今年下半年以來外資雖賣超台股規模逾2,700億元，但合計還是有超過700家上市櫃公司已完全填息，尚未除息個股僅剩21檔，多數股民帳上順利賺到配息紅包，在台股回落月線之下，低檔承接意願可望進一步提升。

法人指出，往年第四季為台股上漲機率最高一季，而投資人在領到股利紅包，進一步充實手中銀彈後，逢低加碼進場意願高，有望成為內資點火契機。

據統計，目前上市櫃公司仍有192家現金股利仍未配發，合計金額達889.28億元，為今年底前最後一波現金股利落袋。若以現金配發金額前十大上市櫃公司來看，以瑞昱138.47億元最高，其次依序為微星、華邦電、巨大、台光電、亞德客-KY、譜瑞-KY、裕日車、超豐、信邦，配息金額規模在55.76億～20.31億元之間。

第一金投顧董事長陳奕光指出，從基本面觀察，台灣經濟狀況將一季比一季好，雖然外銷訂單預料將呈現連12黑，但以過去經驗來看，平均景氣循環約14個月，預計最快9月見到轉正，對中長線布局資金，或是期望以股息再投入，擴大價差報酬的投資人而言，不失為提前介入時機。

且上市櫃第二季獲利表現優於預期，第三季進入傳統旺季、第四季則可望維持較第三季持平或小增情況，明年整體獲利更有機會重返3兆元以上，預料上市櫃股利配發金額也會維持高水準表現。

統一投顧董事長黎方國認為，以往台股第四季普遍上漲機率較高，10月有選舉行情，11月季報獲利表現可望轉強，12月年底集團、投信作帳，且是電子族群傳統旺季，短線修正不必太過擔心，反倒可留意低檔伺機加碼回補時機，對第四季台股並不悲觀。