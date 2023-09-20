法人挺雙王 供應鏈歡騰

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台積電（2330）高階製程設備傳聞遞延及蘋果新一代iPhone 15系列上市等重大事件，攸關台股下半年走勢。法人認為，台積電僅是遇到傳聞亂流，看好未來發展，同時iPhone 15 Pro Max確定搭載大立光（3008）潛望式鏡頭等重要訊息下，台股將在台積電、大立光的雙王技術領先護體，帶動相關供應鏈營運。

15日美國逢四巫日，市場遂開始報導傳聞台積電要求客戶遞延高階製程設備交貨，一舉重擊美股四大指數及期貨指數，空方獲勝，緊接利空擴散到周一（18日）開盤的台股，台積電不支倒地，台股這二天接連失守季線及月線。

針對台積電利空，中信投顧經過訪查後力挺台積電，反駁市場傳聞。中信投顧認為，台積電的台灣廠區無新一波EUV交付遞延，部分海外廠區有推遲設備交付情形，但主因是設備安裝技術人力短缺，甚至未有2奈米製程研發用的設備High-NA EUV交付延遲情事，整體來說不影響台積電既有產能利用率。

中信投顧調查與ASML管理層在8月釋出的訊息一致。ASML曾表示，部分先進製程設備訂單遭遞延，交付取決於客戶建廠進度，非需求面問題，關鍵為短期的管理問題。

鑑於台積電不會取消設備訂單，再加上半導體設備股因交付遞延利空消息打擊，股價修正，維持對台積電的設備供應商的正向看法，包括有家登、帆宣等。

蘋果新機iPhone 15系列上市，剛好填補台股AI疲弱的行情，近期蘋果供應鏈股價表現亮眼。

大立光周K連二紅，主要因為蘋果粉需求最熱絡的高階iPhone 15 Pro Max主要搭載大立光的潛望式鏡頭，iPhone15 Pro Max在預購階段已見搶購潮，有利於大立光的營運以及評價提升，同時大立光亦有出貨鏡頭給華為，等於通吃近期話題性十足的兩大國際智慧機品牌訂單。

台股iPhone 15系列供應鏈還有玉晶光、欣興、台光電、景碩、臻鼎-KY、華通等。投信19日買超欣興1,967張，為連八日買超，終場股價上漲4元收在188.5元，穩站所有均線之上。