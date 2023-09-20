買盤觀望 指數失守月線

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近五日大盤表現及三大法人動向

美聯準會（Fed）利率決策會登場，雖市場預料9月不升息機率較高，但多方買盤仍呈現觀望，台股19日開高走低，加上指標股AI尚未化解跌勢，權王台積電（2330）市值失守14兆元，加權指數終場下跌61點收16,636點，再度跌落月線之下。

關注法人動向，受國際資金持續流出、新台幣貶值影響，外資19日賣超127.36億元，連兩日調節規模達百億元以上。從個股進出來看，大砍長榮航、台積電、群創、聯電等權值股，壓抑大盤表現，而投信則延續加碼態勢，買超37.38億元，連34日偏多操作，自營商賣超65.42億元，三大法人合計賣超155.41億元。

受市場觀望氣氛影響，加權指數19日成交金額為2,835.27億元，仍不足3,000億元。凱基投顧指出，FOMC利率會議召開在即，雖然市場預期本次不會升息，但仍觀望Fed利率展望變化。就技術面來看，大盤失守季線後，進一步跌破月線，短期格局重新回到季線16,821點與半年線16,489點的整理區間，短線聚焦14日低點16,581若再遭跌破，將有回測前低16,398點風險。

群益投顧分析師廖健佑指出，台股反彈追價力道不足，指數攻堅不易，呈現開高走低態勢，終場失守月線關卡，多方態度轉向收手觀望。雖然預期Fed會議不至於升息，但認為Fed相比其他各國央行更為鷹派，將有待FOMC會後再來觀察市場氣氛是否反轉，台指期20日結算估將維持弱勢震盪情況。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清認為，今年前七月盤面主攻手都是由AI族群擔綱，到了8月開始出現較明顯幅度修正，資金也有轉往其他類股的跡象，包括蘋概、網通，以及傳產類股的塑化、金融等，反映低基期輪動態勢。

不過，整體來看，目前台股AI鏈仍是市場關注指標，未能有強勢題材及族群接棒演出，成為盤勢延續震盪整理格局的主要原因，後續將留意蘋果新機預購熱度能否帶起供應鏈漲勢擴散，以及Fed會後聲明對此波升息終點利率看法。