網通、PCB族群 資金搶短

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美股四大指數周一止跌，19日台股開平高後震盪，隨著電子股權值股由紅翻黑，加權指數也跌落平盤生黑，盤面AI概念股尚未止穩，但資金轉進通信網路、電子零組件等題材類股，網通的啟碁（6285）、智易（3596），以及電子零組件的燿華（2367）、健鼎（3044）、定穎投控（3715）等都逆勢上揚行情，可持續留意近期走勢。

法人指出，美國聯準會利率決議將於21日凌晨公布結果，市場關注主席鮑爾的談話內容；另9月下旬進入投信作帳行情衝刺階段，加上中秋有連續假期的效應，個股短線波動恐轉趨劇烈。

觀察盤面，網通股啟碁擁有相位陣列天線製造能力，低軌道衛星營運商目前皆採用相位陣列天線，法人估計，以國內低軌衛星相關個股中，該公司來自低軌衛星的營收貢獻金額應該是業界最大，產業發展將維持成長趨勢。

健鼎受惠新伺服器平台及AI伺服器挹注，預估第四季營收將持續成長，在無錫六廠產能開出後，隨著製程能力提升下，預估AI伺服器布局將開始發揮效益於第四季放量，伺服器、車用、記憶體三大產品線將為明年主要成長動能來源。

燿華為新產品運用雷射孔增層技術已打入國際大廠，今年更是進一步拿下車用、AI、低軌衛星等訂單，預估下半年及明年營運可望持續成長。

定穎投控則受惠於車電比重營收占比達7成，且獲得特斯拉的中控電腦後方螢幕用板訂單，8月業績大幅彈升。