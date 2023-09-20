區間震盪格局 待AI族群轉強突圍

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盤勢分析：美股守住月線反彈，而輝達拉回守住季線反彈，再加上矽智財晶片廠安謀上市，帶動台股IP股比價輪漲，投信持續買超，外資也轉為買超，大盤上周守住半年線反彈，15日在富時指數調整、台積電（2330）尾盤急拉下，指數彈回季線上，日RSI及9日KD值交叉向上至50以上，短線明顯轉強，月線開始扣抵低指數轉為緩升，周RSI及9周KD值開口收斂轉折，12周RSI守在50以上，中期有整理後轉強現象。

不過受到台積電通知荷蘭ASML等主要供應商推遲先進製程設備交付傳聞、美10年期公債殖利率上升的影響，台積電ADR在15日大跌2.43％，費半下跌3％，跌落月線，輝達跌落季線衝擊，台積電和AI個股大跌，大盤短線又拉回季線下，周RSI及9周KD值又轉收斂閉合，未能交叉向上轉強，月線雖轉為緩升，但季線扣抵高指數區走低，中期仍為震盪調整格局。

台股電子類股和費半指數，輝達、AMD和微軟等AI股走勢連動性高，費半指數和這些AI指標股近期表現偏弱，費半指數和輝達都拉回季線下，9周KD值向下修正，持續中期調整，影響台股AI族群表現，跌落季線的個股增加，比較強勢的指標股還出現補跌壓力，雖有IC設計、記憶體、被動元件等輪漲撐盤，如AI族群持續弱勢，大盤低檔雖守住半年線反彈，但也難強勢上漲突破季線和萬七關卡，輝達能否彈回季線上，費半指數能否反彈回月線和季線上，對台股AI股有指標作用，也攸關電子類股和大盤走勢強弱。

雖然國際油價大漲，使得美8月CPI和PPI上升，但消費者通膨上升的預期下降，就業市場也逐漸降溫，市場預期聯準會9月會議不會升息，但是可能保留再升息1碼彈性，聯準會會後聲明是偏鷹或偏鴿，是否明顯調高經濟預測，是股市重要影響變數。預估美國第三季經濟強勁成長，但是第四季消費支出可能減少，經濟成長將減緩，如通膨下降、經濟適度降溫，達成軟著陸的機率提高，聯準會暫停升息，較有利股市表現。

操作建議：大盤暫看半年線至萬七間震盪，AI族群整理後轉強，扭轉季線向上，月線和月均量同步回升，9周KD值交叉向上開口放大，才能突破區間震盪轉強；建議偏向不追高、逢回選股操作因應，但個股表現強弱差異大，有9周KD值向上的轉強股，也有向下修正的弱勢股，選股操作要留意類股及個股輪漲脈動，短線偏低基期和籌碼穩定個股，中期觀察AI相關個股何時調整告一段落，9周KD值低檔交叉向上轉強時點。