中小面板價漲 彩晶凌巨績昂

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進入9月，受到第三季度傳統旺季拉貨需求的帶動，低價的LTPS面板已成功漲價，柔性AMOLED部分低價產品價格也將小幅上漲。特別是a-Si面板，因為中國大陸華南市場需求持續旺盛，9月價格也翻揚，中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）9月、10月營收成長動能看好。

市場研究機構CINNO Research指出，第三季底各手機品牌新品齊發，手機面板拉貨動能明顯增長，從高階的柔性AMOLED面板、乃至LTPS面板、以及低階a-Si面板需求全面翻揚。部分產品供應吃緊，尤其以LTPS面板和柔性AMOLED面板最為顯著，其中，LTPS面板已經成功在品牌的低價產品上漲價，而柔性AMOLED面板主力廠商也開始上調低價產品價格。

a-Si面板在主力手機品牌客戶傳音訂單增長帶動下，第四季度需求仍然樂觀，尤其是華南市場受到11月印度排燈節提前備貨的影響，需求持續暢旺，部分低價產品價格維持小幅上漲走勢。

今年以來手機面板需求低迷、價格處於低檔，而且彩晶今年進行生產線改造，產能只有過去的8成，所以今年月營收偏低、大約落在10億～11億元的水準。隨著生產線改造完成，而且中小尺寸面板拉貨回溫，9月營收可望有較大幅度增長，第四季營收表現將優於第三季。

隨著中小尺寸面板價格調漲，且下半年有新產品量產、也拿到一些日系客戶轉單，凌巨預期，今年營運將是逐季成長，下半年產能利用率可望回升到70％～80％。

LTPS面板主要供應商生產線持續滿產稼動，供應緊張的情況或將持續至年底，面板廠已經針對低價產品漲價，CINNO Research預測，漲勢可望延續到10月。

AMOLED方面，柔性AMOLED面板主力產線亦持續滿產稼動，供應緊張情況將持續至年底，主要供應商已經逐步開始上調低價產品價格，看好漲勢延續到10月份。