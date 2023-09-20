華容急單到年底 擴廠衝歐美版圖

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塑膠薄膜電容廠華容（5328）自7月開始湧現急單，儘管8月之後的市況仍偏保守，但公司預期急單可望一路延續至年底，若工廠產能配置得宜，完整消化急單，整體營收不會太差，目前暫看下半年營收與上半年持平。

華容已經連續13季繳獲利財報，公司的每股淨值因而重返票面，達10.55元，且已經連續二季站穩票面，該公司19日召開法說會，總經理許志彰表示，公司自7月開始湧現大量急單，絕大多數客戶只給二周交期，公司產品的前置時間達十周，因此必須觀察客戶端需求的消長，由於市況不明，客戶不敢下長單，許志彰預期，急單可望延續至年底。

華容今年積極調整接單策略，挑單也挑客戶，加上接獲舊客戶的遊戲機訂單，因此即使產線稼動率降至60％至70％，甚至低於疫情時的稼動率水準，但與去年相較，ASP提升30％，毛利增加8％；許志彰認為，應對目前急單型態，若工廠配置得宜、完整消化急單，整體營收不會太差，今年下半年營收暫看與上半年持平。

而因應美國、歐洲客戶未來三至五年的需求，華容規劃擴建新廠，新廠將在泰國、越南、台灣三選一，導入自動化、智慧製造，且更符合ESG規範的工廠，產能將鎖定伺服器、AI伺服器、綠能、國家電網、EV及儲能等六大領域，華容長年倚賴東莞廠產能為主力，暌違多年來擴建的新廠手筆不會小，且也不排除借力大股東瑞軒（2489）於越南的建廠經驗。

華容統計，2021年來自PC、NB電源供應器訂單達60％，2023年加入遊戲機訂單之後，相關消費性電子比重提升至79％，主因遊戲機訂單歸類為消費性電子，該單一遊戲機客戶占華容比重達15％，由於單價好，成為推升毛利率的關鍵之一，華容預期，來自遊戲機的訂單可望持續至年底。

華容引述數據指出，今年受到升息及金融市場風險干擾，PC及NB市場規模將年減13％至15％，但2024年預期將重返成長，增幅達4％至6％。